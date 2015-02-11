Новости Беларуси. Президент Украины Петр Порошенко заявил 11 февраля, что предстоящий саммит в Минске является важнейшим событием за все время его президентства. Об этом он заявил на расширенном заседании кабинета министров Украины в Киеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Порошенко, президент Украины:

Могу сказать, что за время работы на посту президента у меня, наверное, не было и не будет более важной встречи, чем сегодняшняя в Минске. Все вы понимаете, что от результатов саммита будет зависеть, удастся ли нам решить конфликт дипломатическим путем.