Минск готов ко встрече «нормандской четверки»

Новости Беларуси. Встреча лидеров стран «нормандской четверки» состоится во Дворце Независимости, где уже завершены последние приготовления. С утра там работают наши журналисты. И сейчас на прямую связь со студией выходит наш корреспондент Наталья Бреус. Здравствуйте, Наталья, Вам слово.

Наталья Бреус, СТВ:

Действительно, к этому моменту известно, что все лидеры стран «нормандской четверки» подтвердили свое участие на саммите в Минске. Путина, Олланда, Меркель и Порошенко ждут в Минске около 17 часов. Понятно, что в Национальный аэропорт они будут прилетать с некоторым интервалом. Можно предположить, что сама встреча будет начинаться где-то около 18.00. Во Дворце Независимости все готово, впрочем официальный Минске всегда готов принять переговорщиков по урегулированию ситуации на Донбассе. Пока переговоры в Минске были самыми результативными.

По предварительной информации освещать важное событие и переговоры в Минске будут 500 журналистов.

Сегодня в пресс-службе белорусского лидера не исключили, что возможна двусторонняя встреча Александра Лукашенко и Петра Порошенко, а также, возможно, пройдут и другие встречи президентов в двустороннем формате на саммите «нормандской четверки» в Минске.

Спасибо, Наталья. Напомним, 11 февраля в Минске состоится встреча глав государств «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.