«Евромайдан» уже никому не подчиняется? В Киеве против «Беркута» формируют «Национальную гвардию»

Новости Украины. Украинская Рада приняла закон об амнистии участников протестов. Действие документа распространяется на тех, кто не совершал тяжких преступлений. Есть еще одно условие – протестующим необходимо освободить все захваченные административные здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На первый взгляд документ, разработанный Партией регионов, должен стать компромиссом между официальной властью и митингующими. Однако оппозиция не спешит подписывать соглашение. Покидая Раду, они не дали однозначного ответа. Лидер партии «Удар» Виталий Кличко заявил, что они будут бороться за каждого, кто находится за решеткой.

Архитектор по образованию, Николай и здесь старается принять участие в строительстве. На улице Грушевского баррикады уже «доросли» до нескольких метров. С них протестующие круглыми сутками наблюдают за позициями «Беркута». Но нынешней ночью с обеих сторон в лагеря оппонентов всматривались особенно пристально. Все ждали новостей из Верховной Рады Украины.

Закон об амнистии принимали до позднего вечера. Депутаты никак не могли прийти к единому мнению, на каких условиях участников Майдана можно освободить от уголовного преследования. По словам Александра Голуба, который тоже участвовал в затяжном голосовании, внезапный удар по уже согласованному законопроекту нанес один из оппозиционных лидеров - Виталий Кличко.

Александр Голуб, Народный депутат Верховной Рады Украины:

Свой демарш и отказ подписать соглашения, которые уже давно прорабатывались и были согласованы на 99,9 процентов, он заявил только, когда в парламент пришел американский посол.

Компромиссное решение все-таки нашли. Новый закон амнистирует участников Майдана, кроме совершивших тяжкие преступления, НО лишь после того как протестующие разблокируют захваченные здания и освободят от баррикад центральные улицы. Взамен митингующим разрешили оставаться на самом Майдане и не покидать определенные здания вблизи площади. На выполнение условий закон отводит символичные 15 суток.

Впрочем, решение Верховной Рады на протестующих особенно не повлияло. Как видите, люди не покидают улицу Грушевского. И сейчас мы находимся в так называемой буферной зоне, между двумя рядами баррикад. Сегодня здесь снова стали жечь покрышки, чтобы усилить дымовую завесу между участниками акции протеста и бойцами «Беркута».

А тем временем, участники протестов создают свой ответ силовым спецподразделениям - «Национальную гвардию». По закону, за руководство подобным формированием можно на 10 лет угодить за решетку. Но, к примеру, Василий с такой ответственностью не согласен категорически. Как и с требованием властей освободить захваченные здания.

Кстати, дым в Киеве в эти дни поднимается не только над центром. Нынешней ночью в городе зафиксировали целую серию поджогов. Сгорели более 20 автомобилей, причем, многие – с номерами западных областей Украины.