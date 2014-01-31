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В Беларуси в 2014 году заработает мегасайт для централизованного сбора вопросов от граждан

31 января 2014 19:06
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Новости Беларуси. Воспользоваться услугами виртуальной приёмной можно будет уже в конце 2014 года. Министерство информации вместе с другими ведомствами по поручению Президента разрабатывает масштабный проект в интернет-пространстве. Он заключается в том, что любой пользователь, зайдя на сайт, сможет задать свой вопрос. После чего его переадресуют специалистам, в компетенции которых находится эта сфера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Пролесковский, министр информации:
Это масштабное «одно окно» государства.

31 января на заседании коллегии Министерства информации подвели итоги 2013 года.  В год бережливости удалось  сэкономить около 40 млрд рублей. В том числе и за счет реформирования отрасли. Среди последних достижений  создание - двух медиа-холдингов и издательских домов. Кроме того, объединили два крупнейших полиграфических предприятия.

Реформирование отрасли продолжат и в 2014 году.  На очереди  - «Союзпечать».  Предприятие работает успешно, однако современные тенденции требуют нового подхода к логистике и финансовым потокам.

# СМИ Беларуси

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