5 белорусов – в числе победителей Международного конкурса на лучшую научную работу по теме Евразийской интеграции

Новости Беларуси. Свежий взгляд молодых ученых на мировую политику и экономику. В российском посольстве в Минске подвели итоги международного конкурса на лучшую научную работу по теме Евразийской интеграции. В нем приняли участие более полусотни научных трудов из Беларуси, России, Украины, Узбекистана и Казахстана.

Эксперты выбрали 10 самых актуальных работ. Победителями оказались белорусы и россияне – по пять конкурсантов из каждой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Ивановская, лауреат II Международного конкурса на лучшую научную работу среди молодых ученых (Беларусь):

Тема касалась не только республики Беларусь, но и стран СНГ. Поскольку мы входим в Таможенный союз, в Единое экономическое пространство, тема актуальна не только для нашей страны, но и для стран СНГ.

Анна Селиверстова, лауреат II Международного конкурса на лучшую научную работу среди молодых ученых (Россия):

Зашла на сайт и увидела, что я в призерах. Это был такой взрыв эмоций: я бегала по дому и кричала, что я сделал это, заняла первое место. В научной работе я сформулировала перспективы развития Беларуси и России.