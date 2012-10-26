Тюрьма грозит представителям ОБСЕ за наблюдение за выборами в США

Новости Америки. Наблюдателям от ОБСЕ не только не дали работать в рамках президентской кампании на выборах в американском штате Техас, но и пригрозили им уголовным преследованием. Причем к угрозам европейцы были вынуждены отнестись серьезно — их огласил прокурор Техаса. Так из-за чего же разгорелся конфликт двух «безупречных демократий» и можно ли было его избежать, если бы Западная Европа больше прислушивалась к соседям?

Грег Эботт, прокурор штата Техас (США), в открытом письме главе миссии наблюдателей ОБСЕ в Соединенных Штатах Дану Эвертсу:

Группы и отдельные лица из-за пределов США не имеют права влиять на избирательный процесс в Техасе или вмешиваться в него. Если наблюдатели от ОБСЕ приблизятся к избирательным участкам ближе, чем на 100 футов (30,5 метра), то они могут быть подвергнуты уголовному преследованию.

То, что коса европейской демократии с расплывчатым лезвием «выборных евростандартов» рано или поздно «найдет» на камень демократии американской, было ясно всем и давно. Но то, что конфликт властей США и наблюдателей от ОБСЕ случится уже в рамках этой избирательной кампании, оказалось сюрпризом для многих. Дело в том, что последний отчет БДИПЧ ОБСЕ по американской избирательной системе как всегда содержал критики критическую массу. Но вот требовать изменений от США, как это часто происходило в отношении с другими странами, евронаблюдатели... не стали.

Из отчета БДИПЧ ОБСЕ «О проблемных вопросах подготовки президентских выборов в США» (2012):

В США не существует федерального органа, ответственного за контроль всего избирательного процесса. 4,1 миллиона граждан не имеют права голосовать. Только в четырех штатах действуют законы, которые четко разрешают присутствие международных наблюдателей.

А ведь многие, в частности и наше государство, и Россия, давно предлагали конкретизировать эти самые стандарты выборов: сформулировать их и сделать общими. Однако бюрократы от ОБСЕ всегда применяли тактику стандартов двойных: критиковали, огульно и бездоказательно, одни и те же страны, и закрывали глаза на нарушения в других. Так что сейчас чиновники из Вены, если и могут жаловаться на кого-то или на что-то, то только на себя.

Андрей Савиных, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

На протяжении ряда лет Республика Беларусь предлагала партнерам ОБСЕ разработать четкие и понятные критерии проведения избирательных кампаний. Мы анализировали и международный опыт, и хотели сделать вместе с нашими партнерами – экспертами ОБСЕ - четкие правила, которые бы позволили бы обеспечить прозрачность и системность данного процесса. К сожалению, в процессе этой работы мы столкнулись с тем, что избирательные процессы в целом ряде стран имеют серьезные системные недостатки, в частности, речь идет о США.

При этом очевидным является и то, что выработка единых механизмов наблюдения после «техасского инцидента» еще более необходима. А то ведь, в противном случае, на следующих выборах в тех же самых США чиновников от ОБСЕ могут уже не просто предупредить об уголовной ответственности, но и применить к ним знаменитое «правосудие по-техасски». Как известно — осмысленное и беспощадное.

Грег Эботт, прокурор штата Техас (США), в открытом письме главе миссии наблюдателей ОБСЕ в Соединенных Штатах Дану Эвертсу:

Если же члены ОБСЕ желают больше узнать об американском избирательном процессе, чтобы улучшить свои собственные демократические системы, то они могут обсудить с властями Техаса те меры, которые были приняты для обеспечения безупречного выборного процесса.

При этом непоследовательность позиции ОБСЕ по вопросу выборов в США, действия американских властей конечно не оправдывает. Но серьезные недостатки в организации выборов в США именно эта последовательная непоследовательность во многом и объясняет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем, Барак Обама проголосовал на президентских выборах США досрочно.

Барак Обама уже дважды войдет в историю президентства США как первый. Глава Соединенных Штатов впервые проголосовал досрочно. Несколько дней назад супруга президента Мишель Обама также отдала свой голос, но не лично явившись на избирательный участок, а отправив бюллетень по почте.

Первые избирательные участки в стране открылись около месяца назад. В двух штатах на северо-западе США — Орегоне и Вашингтоне — это единственная форма волеизъявления. Выборы в стране пройдут 6 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.