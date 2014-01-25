Полоцкая организация «Белой Руси» будет работать в Минске во время выборов в местные Советы депутатов

Новости Беларуси. О роли первичных организаций «Белой Руси» во время выборов в местные Советы депутатов говорили 25 января в Минске. На встречу с председателем объединения — Александром Радьковым — приехал весь полоцкий актив.

Впрочем, это еще и хорошая возможность обсудить направления работы в целом. Так, местных жителей волнует вопрос организации общественных приёмных. Работу в этом русле они планируют активизировать. Не теряет актуальности и молодежное направление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Полушкина, председатель полоцкой организации РОО «Белая Русь»:

Эта встреча действительно первая у нас в Минске. Я думаю, что она необходима, потому что это обмен мнениями, он всегда полезен и всегда есть что-то рациональное, что можно почерпнуть в дальнейшей работе.

Александр Радьков, председатель РОО «Белая Русь»:

Впереди выборы в местные Советы и Беларусь там активно учавствует, и нам надо этот опыт накапливать политический, в частности, половчане будут работать в Минске с Московским районом, будут изучать процессы выдвижения кандидатов в депутаты, агитационные работы, пикеты выставлять, то есть это непосредственно живая работа.