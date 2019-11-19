Политолог Вадим Боровик: «Для нашего избирателя важно не только какое-то красноречие, но и насколько человек компетентен, чего добился в жизни»

Выборы состоялись. В Беларуси завершилось самое крупное политическое событие года – выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
Выборы состоялись. В Беларуси завершилось самое крупное политическое событие года – выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – политолог Вадим Боровик.
Кого выбирают избиратели?
Вадим Боровик, политолог:
Наши избиратели приучены к тому, что они смотрят на биографию. Если говорить о предыдущих кампаниях, люди стараются выбирать более зрелых, которые получили какой-то жизненный опыт, у которых написано что-то в трудовой. Для нашего избирателя важно не только какое-то красноречие, острые какие-то заявления, но и насколько человек компетентен, чего добился в жизни и занимал ли он какую-то должность вне парламента. Если он безработный, не имел какой-то серьезной занятости, не избирают, поэтому у наших избирателей более серьезный подход. Это говорит о высокой правовой культуре.
Значит ли это, что молодежи нечего делать в парламенте?
Вадим Боровик:
Молодежи все пути открыты, но она должна быть подготовлена. Это хорошо, когда представлены разные слои общества. Молодой депутат лучше понимает проблемы молодежи и лучше может построить диалог с молодой аудиторией.
Как проходили выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь? Узнаете, посмотрев видеоматериал.