Политолог Вадим Боровик: «Для нашего избирателя важно не только какое-то красноречие, но и насколько человек компетентен, чего добился в жизни»

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – политолог Вадим Боровик.

Кого выбирают избиратели?

Вадим Боровик, политолог:

Наши избиратели приучены к тому, что они смотрят на биографию. Если говорить о предыдущих кампаниях, люди стараются выбирать более зрелых, которые получили какой-то жизненный опыт, у которых написано что-то в трудовой. Для нашего избирателя важно не только какое-то красноречие, острые какие-то заявления, но и насколько человек компетентен, чего добился в жизни и занимал ли он какую-то должность вне парламента. Если он безработный, не имел какой-то серьезной занятости, не избирают, поэтому у наших избирателей более серьезный подход. Это говорит о высокой правовой культуре.