По призыву партии пошла добровольцем на фронт. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Бортникова Анна Тимофеевна родилась в 1918 году в селе Старая Ведуга Воронежской области России. В июне 1941 г. по призыву партии и правительства пошла добровольцем на фронт, где прослужила честно до полной Победы над фашистской Германией. Работала в фронтовом эвакогоспитале № 2623 хирургической медсестрой.

Участвовала в составе 5-й танковой армии в одном из полков санинструктором пулеметной роты. За период военных лет была все годы донором, спасая жизни солдат и офицеров. Дважды была ранена. Участвовала в освобождении г. Борисова, г. Минска, г. Молодечно и др.

Была награждена 9 правительственными наградами, в т.ч. орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону «Сталинграда», 17 правительственными благодарностями.