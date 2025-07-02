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Память 36 героев Великой Отечественной войны увековечили в Борисове

02 июля 2025 14:00
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В Борисове увековечили память 36 героев Великой Отечественной войны. Мемориальная плита с фамилиями бойцов появилась у воинского захоронения в деревне Студенка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Память 36 героев Великой Отечественной войны увековечили в Борисове-2

Теперь на ней значится 112 имен. Установить личности найденных погибших помогли оцифрованные архивные документы: журналы боевых действий, списки и наградные листы.

Память 36 героев Великой Отечественной войны увековечили в Борисове-4

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:
В этом году мы попытались эту работу увеличить в масштабах. Мы сегодня сюда, в Минскую область, благодаря поддержке Минского облисполкома привели ребят из всей Беларуси. Это совершенно разные предприятия. Белорусская атомная электростанция, энергоснабжающая организация, газоснабжающая организация из всей страны сегодня сюда приехали, чтобы посмотреть и научиться этой работе. И наша идея заключается в том, чтобы это, как семена, сейчас посеялось по всей стране.

Память 36 героев Великой Отечественной войны увековечили в Борисове-6

Среди гостей четыре поколения семьи бойца Петра Савичева. Они приехали из разных уголков Беларуси и России. Когда Петр Яковлевич уходил на фронт, у него осталось дома пятеро детей. Погиб он в 1944 году. Теперь родственники знают, где покоится их дед и прадед.

Память 36 героев Великой Отечественной войны увековечили в Борисове-8

Татьяна Малетина, внучка:
Мы до 1985 года вообще не знали о том, что он погиб, потому что он числился без вести пропавшим. В 1985 году только пришла похоронка официальная, что он погиб и захоронен в Беларуси. Но конкретного места, конечно, мы не знали.

Елена Мельникова, правнучка:
Мы искали его долгие годы и очень рады, что благодаря белорусским поисковикам теперь имеем возможность поклониться его могиле. Мы знаем, где он погиб, знаем обстоятельства его гибели, его боевой путь. 

Работа по поиску погибших и пропавших без вести бойцов продолжится. За последние три года специальными группами были установлены имена порядка 800 человек.

# Великая Отечественная война # Денис Мороз

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