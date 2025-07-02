Минская область заканчивает подготовку ко Дню Независимости

Уже завтра, 3 июля, Беларусь отметит главный государственный праздник – День Независимости. Подготовка к торжествам на финальной стадии. Создавать праздничную атмосферу начали еще задолго до праздника, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Уже завтра, 3 июля, Беларусь отметит главный государственный праздник – День Независимости. Подготовка к торжествам на финальной стадии. Создавать праздничную атмосферу начали еще задолго до праздника, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Города и малые населенные пункты украшены тематическими декорациями. Обилие красок, цветов и праздничных конструкций на улицах, проспектах и площадях создают особое настроение. Так, в Марьиной Горке на въезде в город установили стенд с тематическими узорами.
Торжественность и парадность придают цвета государственной символики с белорусским орнаментом и контурным изображением границ Беларуси. Концепция оформления сочетается с образами василька и колосьев. Кроме того, город украшен цветами и клумбами в виде государственного флага.
Ирина Зенько, заместитель директора по идеологической работе УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района:
Особый упор сделан на озеленение города. Уже с начала года высажено 4 100 кустарников, около 34 тысяч цветов. Мы заказали новые флаги для украшения города. И уже этими флагами украсили город и новые баннеры вывесили.
В этом году в Марьиной Горке установили также новые архитектурные формы с вертикальным цветочным оформлением. Такие декоративные конструкции появились у Дома культуры и привлекают внимание жителей и гостей райцентра.