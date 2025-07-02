Минская область заканчивает подготовку ко Дню Независимости

Уже завтра, 3 июля, Беларусь отметит главный государственный праздник – День Независимости. Подготовка к торжествам на финальной стадии. Создавать праздничную атмосферу начали еще задолго до праздника, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Города и малые населенные пункты украшены тематическими декорациями. Обилие красок, цветов и праздничных конструкций на улицах, проспектах и площадях создают особое настроение. Так, в Марьиной Горке на въезде в город установили стенд с тематическими узорами.

Торжественность и парадность придают цвета государственной символики с белорусским орнаментом и контурным изображением границ Беларуси. Концепция оформления сочетается с образами василька и колосьев. Кроме того, город украшен цветами и клумбами в виде государственного флага.