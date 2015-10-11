Геннадий Зюганов: Беларусь – единственная на постсоветском пространстве, которая удвоила свой потенциал

Заметные политические фигуры посетили Беларусь во время избирательной кампании. Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации приехал в Беларусь несколько дней назад. Мы не упустили возможность задать пару вопросов Геннадию Андреевичу.

Мы с Вами беседуем за день до президентских выборов. Это всегда очень серьезный экзамен: и для страны, и для власти, и для общества. Насколько мы подготовленными пришли к этому экзамену?



Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации:

Вы можете мне поверить: я был во всех субъектах Российской Федерации, на всем постсоветском пространстве и много раз. Беларусь умнее, ровнее и совестливее прошла эту сложную эпоху. Она единственная на постсоветском пространстве, которая, по сути дела, удвоила свой потенциал. Она взяла все лучшее из советской эпохи, никого не бросила в это трудное время и максимально использовала, в том числе и рыночные возможности для развития своей экономики и социальной сферы. Вам не пришлось прибегать, как у нас, к расстрелу парламента, вы провели референдум, вы сохранили двуязычие, что делает вам честь. Если бы Украина пошла по этому пути – не было бы того маразма, который сегодня там происходит. У вас сохранилась социальная сфера, и вы максимально, даже в самый трудный период, позаботились о детях, стариках и женщинах – это тоже делает честь любому правителю. Поэтому я с удовольствием всегда встречался и встречаюсь с Александром Григорьевичем и считаю, что его политика оказалась наиболее эффективной в самые трудные времена для наших двух народов. И он выступал одним из первых за возрождение, воссоздание союза братских народов: без этого союза мы в одиночку не выживем, запомните. Главный тезис XXI века – можно выжить, только имея вместе минимум 200 миллионов человек, которые будут работать, изобретать, думать, охранять и обеспечивать свою безопасность и стабильность.