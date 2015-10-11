Посол Армении в Беларуси Армен Хачатрян: Искренне рад за результаты и что сознание победило какие-то чувства

На вопросы ведущих программы «Что происходит?» отвечает Чрезвычайный и Полномочный Посол республики Армения в Республики Беларусь Армен Хачатрян.

Расскажите, пожалуйста, все-таки это отчасти может являться свежим взглядом, потому что вы знаете, как происходят выборы в других странах, то, что мы называем бывшим Советским Союзом. Что бы вы выделили?

Армен Хачатрян, Чрезвычайный и Полномочный Посол республики Армения в Республики Беларусь:

Во-первых, я хочу от имени всех братьев армян поприветствовать белорусский народ, хочу пожелать самого доброго и счастливого. Сегодня народ дал констатацию своей оценке. Оценке этих лет, оценке деятелей, оценке руководству и Президенту. Вот если мы смотрим на результаты, это естественная оценка этих лет. Это там и экономика, там и сельское хозяйство, так и очень возросшая международная роль Беларуси, там благополучие и социальное обеспечение. Все это в этих результатах. Я хочу, не имею права сейчас объявить, но искренне рад за результаты, искренне рад, что сознание победило какие-то чувства, искренне рад, что своей этой победой делятся все, кто был сегодня.