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Украинка, получившая паспорт гражданина Беларуси 9 октября, проголосовала за Александра Лукашенко

11 октября 2015 21:05
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Аня, Вы были гражданкой Украины. Вы в пятницу получили паспорт.

Анна Орищенко:
Да, в эту пятницу я получила паспорт гражданина Республики Беларусь.

Мы поздравляем Вас. Это, наверное, сложная процедура. Честно говоря, мы не сталкивались.    

Анна Орищенко:
Я думаю, что это несложная процедура.

Вот Вы были гражданкой Украины, а стали гражданкой Беларуси. И Вам нужно понять, что происходит в стране, и Вам уже нужно голосовать. Вы голосуете? 

Анна Орищенко:
Да, я голосую. Я голосовала.

Вам легко было переключиться, легко было понять, чем жизнь в Беларуси отличается от жизни в Украине?

Анна Орищенко:
Да, мне легко.

Вот что первое? Чем жизнь в Беларуси сегодня отличается от жизни в сегодняшней Украине?   

Анна Орищенко:
Знаете, просто в Беларуси я живу уже более пяти лет, поэтому мне сейчас не пришлось перестраиваться. То есть я знала уже заранее, что это за страна.

Но голосовать Вам впервые позволили.

Анна Орищенко:
Да.

За кого Вы проголосовали? Уже можно сказать.

Анна Орищенко:
За Александра Григорьевича Лукашенко.

Очень приятно, что и бывшие граждане Украины, перешедшие в наше гражданство, голосовали за победителя.  

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года # Анна Орищенко

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