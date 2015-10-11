Украинка, получившая паспорт гражданина Беларуси 9 октября, проголосовала за Александра Лукашенко

Аня, Вы были гражданкой Украины. Вы в пятницу получили паспорт.
Анна Орищенко:
Да, в эту пятницу я получила паспорт гражданина Республики Беларусь.
Мы поздравляем Вас. Это, наверное, сложная процедура. Честно говоря, мы не сталкивались.
Анна Орищенко:
Я думаю, что это несложная процедура.
Вот Вы были гражданкой Украины, а стали гражданкой Беларуси. И Вам нужно понять, что происходит в стране, и Вам уже нужно голосовать. Вы голосуете?
Анна Орищенко:
Да, я голосую. Я голосовала.
Вам легко было переключиться, легко было понять, чем жизнь в Беларуси отличается от жизни в Украине?
Анна Орищенко:
Да, мне легко.
Вот что первое? Чем жизнь в Беларуси сегодня отличается от жизни в сегодняшней Украине?
Анна Орищенко:
Знаете, просто в Беларуси я живу уже более пяти лет, поэтому мне сейчас не пришлось перестраиваться. То есть я знала уже заранее, что это за страна.
Но голосовать Вам впервые позволили.
Анна Орищенко:
Да.
За кого Вы проголосовали? Уже можно сказать.
Анна Орищенко:
За Александра Григорьевича Лукашенко.
Очень приятно, что и бывшие граждане Украины, перешедшие в наше гражданство, голосовали за победителя.