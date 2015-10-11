Украинка, получившая паспорт гражданина Беларуси 9 октября, проголосовала за Александра Лукашенко

Аня, Вы были гражданкой Украины. Вы в пятницу получили паспорт.

Анна Орищенко:

Да, в эту пятницу я получила паспорт гражданина Республики Беларусь.

Мы поздравляем Вас. Это, наверное, сложная процедура. Честно говоря, мы не сталкивались.

Анна Орищенко:

Я думаю, что это несложная процедура.

Вот Вы были гражданкой Украины, а стали гражданкой Беларуси. И Вам нужно понять, что происходит в стране, и Вам уже нужно голосовать. Вы голосуете?

Анна Орищенко:

Да, я голосую. Я голосовала.

Вам легко было переключиться, легко было понять, чем жизнь в Беларуси отличается от жизни в Украине?

Анна Орищенко:

Да, мне легко.

Вот что первое? Чем жизнь в Беларуси сегодня отличается от жизни в сегодняшней Украине?

Анна Орищенко:

Знаете, просто в Беларуси я живу уже более пяти лет, поэтому мне сейчас не пришлось перестраиваться. То есть я знала уже заранее, что это за страна.

Но голосовать Вам впервые позволили.

Анна Орищенко:

Да.

За кого Вы проголосовали? Уже можно сказать.

Анна Орищенко:

За Александра Григорьевича Лукашенко.

Очень приятно, что и бывшие граждане Украины, перешедшие в наше гражданство, голосовали за победителя.