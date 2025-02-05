Волейболистки «Минчанки-2» с победы стартовали в 5-м туре Молодёжной лиги ЧР

Волейболистки «Минчанки-2» с победы стартовали в пятом туре Молодежной лиги чемпионата России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования принимает Челябинск. Белорусская команда встречалась с коллективом «Тюмень-Прибой».

Наши девушки выиграли первый сет – 25:17. Спад случился во второй партии, ее отечественные спортсменки уступили со счетом – 18:25. А затем дружина Егора Пимахина взяла третий сет – 25:20, и была сильней в четвертом – 25:11. В итоге «Минчанка-2» победила со счетом 3:1. В пятом туре белорусские волейболистки проведут еще три поединка.