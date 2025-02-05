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Волейболистки «Минчанки-2» с победы стартовали в 5-м туре Молодёжной лиги ЧР

05 февраля 2025 17:34
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Волейболистки «Минчанки-2» с победы стартовали в пятом туре Молодежной лиги чемпионата России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования принимает Челябинск. Белорусская команда встречалась с коллективом «Тюмень-Прибой».

Наши девушки выиграли первый сет – 25:17. Спад случился во второй партии, ее отечественные спортсменки уступили со счетом – 18:25. А затем дружина Егора Пимахина взяла третий сет – 25:20, и была сильней в четвертом – 25:11. В итоге «Минчанка-2» победила со счетом 3:1. В пятом туре белорусские волейболистки проведут еще три поединка. 

Следующий матч наша команда сыграет 7 февраля с «Динамо-Метар-3».

# Волейбол

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