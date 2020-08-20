Политолог Андрей Сыч: мы видим в корне глобальные изменения – белорусское общество политизируется

Новости Беларуси. Интервью гомельского политолога Андрея Сыча. Он не только представитель экспертного сообщества Беларуси и блогер, имеющий более 5 000 подписчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Андрей Сыч специализируется на политических прогнозах, занимается разработкой молодежной политики. Своим мнением о митингах, протестах, забастовках и будущем Беларуси политолог поделился с нашим корреспондентом. Часто мы видим и слышим от оппонентов, что на митинги за стабильность в стране людей привозят, люди приходят не по своей воле. Если бы люди приезжали на митинги за стабильность против воли, они бы стояли с кислыми лицами, грустили

Андрей Сыч, политолог:

Я, скажем, воспользовался служебным положением – напросился в один из таких автобусов послушать, о чем говорят люди во время движения на эти митинги. Интересно, что все люди приезжают туда добровольно. Безусловно, их свозят. Но каждый человек, чувствуя сопричастность с государством, с той проблемой, с которой столкнулась наша страна, едет туда самостоятельно. Думаю, что люди в целом уже сделали для себя определенное разграничение между тем будущим, которое предлагаем нам оппозиция и тем, что мы видим сегодня Я присутствовал на митинге в Гомеле. Можно говорить что угодно по поводу того, что государство свозит людей на митинги. Но давайте будем откровенны: если бы люди приезжали туда против своей воли, они бы стояли с кислыми лицами, грустили и так далее. Можно показать кадры того, насколько люди активно поддерживали государство, кричали. Огромное количество лозунгов за Батьку, за независимость. Когда колонна митингующих двинулась к Вечному огню, я думаю, что люди в целом уже сделали для себя определенное разграничение между тем будущим, которое предлагаем нам оппозиция и тем, что мы видим сегодня. Люди кричали: «Нет фашизму!» Интересно, что в Гомеле очень хорошо относятся к сотрудникам милиции. Я слышал неоднократные слова благодарности, когда мы проходили в колонне. Люди благодарили сотрудников милиции за то, что они охраняют их, выражали слова признательности. Информационная борьба более активно ведется представителями оппозиционного штаба? Андрей Сыч:

Я считаю, что оппозиционные штабы больше опираются на лояльные для них структуры. Которые, собственно, как и оппозиционные штабы, оплачиваются из-за рубежа. Не будем называть каналы, которые способствуют развитию информации и передаче информации с этих митингов – все и так их знают. Они по какой-то непонятной (видимо, даже для себя) причине называют эти свои структуры, в которых они работают, независимыми. При этом абсолютно все знают, из каких источников они финансируются. Здесь еще, понимаете, вопрос очень интересный к сотрудникам того же БелСата: почему они не присоединяются к забастовкам? Вот, буквально несколько лет (назад – прим. ред.) практически ни за что уволили SMM-щика, который всего лишь пошутил над президентом Польши. Человека за один день исключили из всех социальных сетей рабочих. На следующий день, в принципе, он был уже уволен. Где солидарность с вашим сотрудником?

Мы не привыкли к этому, поэтому такая острая реакция на разгон митингов На прошлой неделе наши западные партнеры соблюдали некоторую тишину. Сейчас видим – понедельник, вторник много заявлений. Заявления делают высокого ранга политики. Как нужно к этому относиться? Насколько эти слова будут потом подкреплены каким-то делом и почему мы именно сейчас увидели такую активность, а не раньше? Андрей Сыч:

Я думаю, что в первую очередь европейские политики должны разобраться с тем, что происходит у них в доме. Посмотреть на то, как разгоняют митинги во Франции, Германии, когда людей травят собаками, стреляют в них резиновыми пулями. В этом может быть и проблема белорусского общества, что мы не привыкли к этому – поэтому такая острая реакция на разгон митингов. Никогда в истории суверенной Беларуси не разгоняли митинги именно таким образом. Но если смотреть на наших европейских партнеров, то даже то, что в Беларуси считается жестким разгоном, там практически повседневная работа спецслужб. Мы видим один из элементов гибридной войны, который происходит не силовым путем, а через давление на сотрудников предприятий Каковы цели этого стачечного движения и каких результатов они могут достигнуть? Что это нам всем в перспективе сулит? Андрей Сыч:

На мой взгляд всех провокаторов, которые приходят под проходные заводов, необходимо идентифицировать как разведывательно-диверсионные группы из числа граждан Беларуси и относиться к ним соответствующе. Необходимо разгонять и не давать возможности агитировать, влиять и давить непосредственно на сотрудников предприятий. Потому что мы видим, что не так много действительно сотрудников предприятия выходит бастовать, как людей, которых туда сгоняют через Telegram-каналы.

Тоже интересный вопрос: а почему эти люди не приходят под частные предприятия? Почему они стоят только под государственными? Или в частных предприятиях у нас не работают белорусы? Они не солидарны с вашим протестом? Да потому, что в частном предприятии директор выйдет на проходную, отломает дубец и проводит их этим дубцом непосредственно до места жительства. Я считаю, что государство, как и частник, должно охранять свои предприятия от давления, посягательства и захвата. Мы видим один из элементов гибридной войны, который происходит не силовым путем – с оружием, автоматами – а через давление, через буллинг, через угрозы для сотрудников предприятий. Это надо искоренять и не допускать этого. Мы видим в корне глобальные изменения – белорусское общество политизируется Происходит ли подмена понятий, манипуляция мнением, когда говорят: «МТЗ с народом». Говорят о предприятии, на котором трудятся 15 тысяч человек, а в стачке участвует 100 человек. И сразу делают представление о том, что крупнейшее предприятие полностью все поддерживает протестное настроение. Андрей Сыч:

Здесь ситуация абсолютно такая же, как и с выборами 9-го числа, когда активное меньшинство пытается навязать свою точку зрения пассивному большинству. Но сейчас мы видим в корне глобальные изменения – белорусское общество политизируется. Рабочие, которые раньше старались не вникать в ситуацию – потому что по большому счету зачем мне вникать в ситуацию политическую, если я получаю хорошую зарплату? Практически все предприятия, которые бастуют сегодня – надо узнать у людей, какие у них там зарплаты. Это что, самые бедные предприятия в нашей стране? Это смешно, когда люди с зарплатой в 700 долларов выходят бастовать. Координационный совет вынес резолюцию, и там абсолютно противоположные вещи написаны тем, которые были у них при выборах президентских Большинство речей той же Колесниковой содержат такие слова, как «белорусы, вы прекрасны», «белорусы, вы просто невероятные», «невероятная Беларусь», «невероятные люди». Позитивный посыл – это с одной стороны. А с другой стороны нам показывают, что это протест очень солидарных и очень ответственных людей. Это действительно такие белорусы или эти тренды пропагандируют? С какой целью это делают?

Андрей Сыч:

Касаясь личности госпожи Колесниковой. Мало кто говорит о том, что девушка непосредственно сидит на зарплате, получает каждый день или каждую неделю доход с того, как она манипулирует белорусским обществом. Буквально на днях опубликовали ее фотографии юношеские, где она с бело-красно-белым флагом. То есть уже видим, что девушка неслучайная. Нет здесь того, что она занималась культурой, никого не трогала и решила позаботиться о белорусском народе, о белорусском обществе. Многие ее одногруппники пишут в социальных сетях, что девушка была достаточно агрессивно агитирующая среди своего круга людей выходить. Еще 5-10 лет назад она с бело-красно-белым флагом стояла и пикетировала за определенные ценности, которые они пытаются нести. Я думаю, что очень интересен момент, когда они выкладывают свою программу, в которой написано (они прощупывают таким образом почву) – мы против России, мы за белорусский язык. Когда люди начинают говорить: подождите, но ведь нас большинство и мы не против России – та часть людей, которая выступает за перемены, она не против России, она не против мира в Беларуси и так далее. Сразу же убирается эта программа, пишется новая, та объявляется фальшивкой, публикуется абсолютно другая. Буквально вчера завершилось первое заседание их координационного совета, где они вынесли резолюцию, и там абсолютно противоположные вещи написаны тем, которые были у них при выборах президентских. Создание координационных советов – это попытка определенных узких экономических групп лоббировать свои интересы на нашей территории Ваше отношение к координационному совету? Андрей Сыч:

Отношусь исключительно отрицательно. На мой взгляд, это попытка создания двоевластия в республике, что должно преследоваться по Уголовному кодексу как попытка государственного переворота.