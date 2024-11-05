Коммунальные и дорожные службы завершают подготовку к зиме

На календаре последний месяц осени, но холодное дыхание зимы уже ощущается в Беларуси. Столбики термометров все чаще опускаются ниже нуля, а жители некоторых регионов уже видели первый снег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Любанском районе для обработки дорог во время гололеда и снегопада заготовлено около 400 тонн песчано-соляной смеси. Планы перевыполнены. Этого объема хватит на весь зимний период. Полностью готова и техника. Она будет задействована в очистке и подсыпке дорожного покрытия, пешеходных дорожек, тротуаров и дворовых территорий.

Смена сезонов – горячее время для коммунальных и дорожных служб. Встретить холода нужно во всеоружии.

Александр Белькевич, первый заместитель директора – главный инженер Любанского ЖКХ:

Вся техника отремонтирована. На сегодня у нас эксплуатируется по содержанию уличной дорожной сети в зимний период семь единиц тракторной техники, один автогрейдер, две единицы по внесению песчано-соляной смеси. Топлива тоже у нас всегда резерв какой-то держится для этих целей, для ситуаций, которые погода нам преподносит.

Всего в центральном регионе на дорогах в зимний период будет работать свыше 300 единиц спецтранспорта. В 2024 году приобрели и новую технику. Кроме того, на дорогах планируют установить щиты и снегозадерживающую сетку.