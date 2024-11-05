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Депутат рады заявила о провале плана по мобилизации

05 ноября 2024 10:16
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Депутат Верховной рады Соломия Бобровская сообщила, что с сентября Генштаб ВСУ не выполняет план мобилизации, и план на 2024 год также не удастся выполнить. Об этом пишет ТАСС.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский из-за потерь на фронте и сокращения мобилизации переводит специализированные войска в пехоту.

По словам народного депутата Марьяны Безуглой, это коснулось технических работников военной авиации и 20% медиков. Бывший представитель ВВС Юрий Игнат подтвердил, что эти переводы болезненны.

# Международная политика # Украина # Армия

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