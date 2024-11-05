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Кириллов: Киев может пойти на провокацию с «грязной бомбой» против РФ

05 ноября 2024 10:32
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Генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев может использовать «грязную бомбу» против РФ. Он отметил, что скрыть такие действия не позволит наличие международной системы радиационного контроля. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Кириллова, в Украине хранится ядерное топливо производства РФ, что делает возможным провокации в отношении России. 

Также Кириллов упомянул, что США поменяли свою точку зрения по поводу радиологического оружия и что Министерство обороны России будет продолжать следить за ситуацией.

# Международная политика

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