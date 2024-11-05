Поднимут зарплаты. Сотрудники Boeing завершили забастовку

Более чем половина бастующих сотрудников компании Boeing проголосовали за заключение нового зарплатного соглашения, которое положило конец семинедельной забастовке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

Новое предложение предусматривает увеличение зарплаты на 38 % в течение четырех лет. Работники вернутся на свои места к 12 ноября, а полное возобновление выпуска продукции займет несколько недель. Среднегодовая зарплата работников Boeing по окончании контракта составит $119 300. С достижением консенсуса обе стороны поздравил президент США Джо Байден.