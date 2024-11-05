Вучич анонсировал громкие отставки из-за трагедии в Нови-Саде

Правительство Сербии и ряд госучреждений готовятся к громким отставкам. О том, что они начнутся в ближайшее время, заявил президент страны Александр Вучич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной жестких мер стала трагедия в Нови-Саде, где в результате обрушения бетонной конструкции на вокзале погибли 14 человек. Происшествие вызвало волну антиправительственных выступлений в стране. 3 ноября сотни людей пришли к зданию кабмина в Белграде, требуя привлечь всех виновных к ответственности.

5 ноября после трех дней траура планируется провести акцию протеста в Нови-Саде. Президент пообещал понести «политическую ответственность» за гибель людей. Не дожидаясь решения главы государства, министр строительства, транспорта и инфраструктуры сам подал в отставку.

Однако, по словам Вучича, это только начало, должности лишится не один чиновник. Он подчеркнул, все виновные понесут самое серьезное наказание.