Харрис против Трампа – в США 5 ноября выбирают президента

Американцы 5 ноября выбирают президента. Первые участки откроются в штате Вермонт в 12 часов по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За место в Белом доме борются кандидат от демократов Камала Харрис и республиканец, экс-президент США Дональд Трамп. Голосование будет проходить в условиях повышенных мер безопасности. В полную боеготовность приведена нацгвардия, усилена охрана избирательных участков. И для этого есть все основания: накануне выборов ФБР предотвратила крупный теракт. Спецслужбы арестовали мужчину, который планировал взорвать одну из крупнейших электростанций.

Предсказать исход гонки, который несомненно повлияет на мировую экономику и политику, пока не может никто. Соперники идут почти вровень.

По данным американских СМИ, Харрис всего на 1-2 % обходит Трампа, но значения все время колеблются. В случае своей победы Харрис обещает поддерживать Украину и Израиль, снизить цены на продукты и лекарства и пересмотреть налоговую политику. В свою очередь Трамп на посту президента намерен завершить конфликт в Украине и на Ближнем Востоке, провести массовую депортацию мигрантов и сократить финансирование НАТО.