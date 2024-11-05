Сербский лидер Александр Вучич заметил разницу в отношениях Запада и России к Сербии, подчеркивая, что россияне не бомбили ее и не отбирали Косово и Метохию. Об этом пишет РИА Новости.

В эфире Happy TV он заявил, что каждый из мировых лидеров преследует собственные интересы, и отметил необходимость поддерживать традиционно хорошие взаимоотношения с Китаем и Россией, невзирая на европейский путь Сербии.

В 1999 году НАТО без санкции Совета Безопасности ООН нанесла удар по Сербии, в результате чего более 2500 человек погибли, а ущерб достиг 100 миллиардов долларов.