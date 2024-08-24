«Судьба региона». Эксперты комментируют приезд в Беларусь премьера Госсовета КНР
Новые магистрали в развитии сотрудничества Беларуси и Китая, обеспечивающие технологический суверенитет на многие годы вперед, определены в ходе завершившегося накануне официального визита в Минск премьера Госсовета КНР. Такое мнение высказывают эксперты, комментируя приезд в Беларусь Ли Цяна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Сотрудничество в науке – это отправная точка к решению мегацели, обеспечения технологического суверенитета и самодостаточности экономики. И для Китая важно не наличие какого-то огромного потенциала у Беларуси для быстрого рывка, а наличие компетенции, чтобы можно было работать по точечным проектам. В целом мегацель обеспечения технологического суверенитета будет решать проблемы всего Евразийского континента. Потому что от того, как сработают по линии Беларусь – Китай, Беларусь – Россия в этом направлении, учитывая проекты по импортозамещению, будет зависеть судьба региона и очень многих стран, которые пристально смотрят не только на этот визит в политической части, но именно в вопросе технологий.
Вместе Беларусь и Китай способны на многое. Уже реализованы 27 стратегических промышленных проектов более чем на 5 миллиардов долларов. Жемчужина кооперации по линии Минск – Пекин – легковой автомобиль Belgee, который производится на базе китайского Geely. В активной проработке 15 новых инвестпроектов на 3 миллиарда долларов.