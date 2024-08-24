«Судьба региона». Эксперты комментируют приезд в Беларусь премьера Госсовета КНР

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Сотрудничество в науке – это отправная точка к решению мегацели, обеспечения технологического суверенитета и самодостаточности экономики. И для Китая важно не наличие какого-то огромного потенциала у Беларуси для быстрого рывка, а наличие компетенции, чтобы можно было работать по точечным проектам. В целом мегацель обеспечения технологического суверенитета будет решать проблемы всего Евразийского континента. Потому что от того, как сработают по линии Беларусь – Китай, Беларусь – Россия в этом направлении, учитывая проекты по импортозамещению, будет зависеть судьба региона и очень многих стран, которые пристально смотрят не только на этот визит в политической части, но именно в вопросе технологий.