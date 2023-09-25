Покупка польской визы равносильна взятке. Почему коррупционную схему не замечали до выборов-2023?

Визовый скандал становится одной из главных тем в польском информационном пространстве. Коррупционная история обрастает новыми фактами, чем и обусловлено внимание СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Расследования журналистов вскрывают обстоятельства создания польскими властями системы «упрощенной» процедуры выдачи виз при посредничестве аутсорсинговых компаний за готовность иностранцев нести повышенные финансовые расходы (фактически, речь идет о даче взятки) для благоприятного решения своего вопроса.

VFS Global – это компания, которая координирует все визовые центры Польши за границей, в том числе и белорусские. Ее официальная страница в интернете – единственное место, где можно записаться на подачу документов на польскую визу. Но поймать свободный слот там нереально, зато можно купить дату у «помощников» – стоит такая услуга порядка 800 евро.

Вроде бы и закон не нарушен, а если хотите по правилам – ждите полгода-год. Как частная структура с такой «высокой» эффективностью смогла стать официальным партнером польского МИД? Сейчас это выясняет польская прокуратура и Центральное антикоррупционное бюро. Неделю назад польские спецслужбы, а конкретно CBA, заинтересовались индийским подразделением VFS Global. Оказалось, что Польша активно привлекает рабочих-мусульман из Индии, Пакистана и Бангладеш – всего индийским подразделением было выдано около 130 тысяч виз.

В качестве сбора за оформление документов эти люди платили 5 000 долларов – это как бы не взятка МИДу, а оплата услуг посредника. Такую версию озвучили польские власти после того, как визовый скандал попал в СМИ, а замминистра МИД Польши ушел в отставку. Тем не менее по польскому телевидению была озвучена немного другая версия. Что нарушения выявлены всего лишь в двухстах случаях, что это результат неточности в документах и халатного отношения сотрудников, в результате чего документы пропустили на визу, все что угодно – но только не коррупция.

Однако в это же время польский МИД делает заявление, что расторгает контракты со всеми посредническими компаниями, которые с 2011 года работали с визовыми анкетами, то есть это коснется не только Индии, а вообще всех стран, включая Беларусь. Кроме того, коррупционный скандал попытались свалить на Дональда Туска, который руководил правительством 10 лет назад, а сейчас является главным конкурентом правящей партии «ПиС» на предстоящих выборах. Якобы с его подачи была начата реформа служб МИДа, которая и привела к коррупции. Но почему «Право и справедливость» 10 лет этого не замечали, пока к ним не пришла прокуратура – людям так и не объяснили.

Тем временем польские СМИ противоречат польскому МИДу. Сообщают, что до COVID-19 право выдавать визы имели только консулы, а консульская служба была отделена от дипломатической. По мнению местных журналистов, COVID был использован в качестве предлога, чтобы расширить визовые полномочия МИДа. То есть никакой не Дональд Туск, а как раз действующее руководство формировало условия для коррупции, чтобы взять под контроль процесс выдачи въездных документов.

Николай Волович, политолог:

Сегодня это ярко демонстрирует коррумпированность польского режима, коррумпированность режима Дуды Моравецкого. Да, для них это большой удар накануне избирательной кампании, выборов. Все вот эти вот законы, все то, что предпринимала польская власть, было направлено именно на то, чтобы как можно больше заработать на выдаче этих шенгенских виз.

Тем временем визовый скандал заинтересовал польских партнеров по Евросоюзу, особенно тех, кому Варшава недавно пыталась выставить счет на 1 триллион долларов в качестве репараций. Посол Польши в Берлине был вызван в МИД ФРГ, где у него поинтересовались, куда впоследствии попадали индийские и пакистанские рабочие вместо Польши, не оседали ли они в Германии, и как так получилось, что 35 % всех выданных шенгенских виз с правом на работу являются результатом деятельности польской консульской службы.

При этом мигрантам во всем мире известно, что путь в ЕС через Польшу – самый простой и дешевый, и что визу можно просто купить под видом разрешения на работу. Всего таким образом за 3 года было выдано 2 миллиона рабочих виз. Но в то время как польский МИД за деньги предлагает легальный путь в ЕС, польское правительство строит заборы на границе с Беларусью. Но! Почему коррупционную схему до сих пор не замечали? Все просто. Она крайне выгодна США и Британии, которая недавно вышла из Евросоюза. За счет притока мигрантов повышается нагрузка на социальную сферу, растет внутренняя напряженность, а рабочие места забирают у коренного населения, что вполне устраивает Белый дом.