Новости Беларуси. Подразделения ВВС и войск ПВО приступили к боевому дежурству в новых позиционных районах. В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка. Авиация выполнила задачи по рассредоточению. На боевое дежурство заступили экипажи на самолетах МиГ-29, Су-25 и вертолетах, находящихся на вооружении. Воинские части и подразделения 6-й, 11-й и 120-й отдельных механизированных бригад на полигонах проводят тактические учения с боевой стрельбой.

Андрей Лукьянович, командир 50-й смешанной авиационной базы Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Началась активная фаза проверки 50 смешанной авиационной базы. Мы выполнили перебазирование авиационной техники на аэродромы Республики Беларусь и вертолетные площадки и заступили к дежурству.

Дополнительно в части и подразделения призвано около тысячи военнообязанных. На арсеналах, базах вооружения усилена охрана и оборона объектов, приняты необходимые меры по обеспечению сохранности оружия, боеприпасов и другого имущества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.