Итоги выполнения научно-технических программ обсудили 21 января в Совмине

Новости Беларуси. Отечественный научно-технический потенциал нужно использовать в решении важнейших социально-экономических задач. Итоги выполнения научно-технических программ обсуждали 21 января в Совмине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание укреплению взаимодействия с промышленными предприятиями и компаниями малого и среднего бизнеса. Ведь это поможет выпускать конкурентоспособную продукцию. Как отметил премьер-министр нашей страны, инновационная продукция, которая основана на отечественных научных достижениях, как раз и должна выпускаться в рамках научно-технических программ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Глава государства определил конкретные приоритеты научно-технической деятельности страны на 2016-2020 годы. В первую очередь они ориентированы на развитие науки и создание высокотехнологических секторов экономики на базе пятого, шестого технологических укладов. Это прежде всего IT-сектор, высокоточное машиностроение и приборостроение, микроэлектроника, фармацевтика, биотехнологии. Именно за счет научно-технического развития этих направлений мы с вами будем не на словах, а на деле строить инновационную экономику.