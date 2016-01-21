Александр Лукашенко: Предприятия частной формы собственности следует поддерживать

Новости Беларуси. Предприятия частной формы собственности следует поддерживать. Об этом заявил президент в ходе посещения производства УП «Минотор-сервис». На новой площадке в короткие сроки был организован выпуск техники военного назначения. Причем в связке с этим производством работают около 80 белорусских предприятий. Александр Лукашенко сделал акцент на пользе такого сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производство боевых машин — работа избранных. Опыт, который достался белорусам со времен Советского Союза, позволяет и теперь держать планку на уровне. В том числе и за счет бизнеса, который тоже нашел свою нишу на этом специфическом рынке.

Валерий Гребенщиков, руководитель предприятия оборонного сектора экономики:

Мы работаем над новым семейство легких гусеничных машин. Это семейство машин, на которое можно монтировать оборудование разного назначения, системы связи, системы радиоэлектронного оборудования, системы управления. Все наши машины предназначены для того, чтобы подразделения в армии были мобильными, чтобы они быстро передвигались в том направлении, куда требует задача. Поэтому, безусловно, наши машины интересны армии, в том числе и нашей.

Это предприятие сегодня — показательный пример. В начале девяностых начинать пришлось, как выразился директор, с карандаша в кармане. Сегодня сразу на двух площадках в столице налажен выпуск сложнейших машин. Уже уперлись в потолок: площади не хватает.

Время сейчас сложное, но экспортеры традиционно остаются на плаву. Новый ассортимент совсем недавно побывал на международных выставках. Машина радиоэлектронной борьбы «Киви» продолжает традиции белорусского военпрома. В этом направлении мы традиционно сильны. «Москит» незаменим в спецоперациях. Легкий, бронированный и скоростной — прекрасно показал себя на испытаниях в Сахаре. В общем, 96 процентов техники, которую выпускает предприятие, идет на экспорт. А результат чувствует на себе каждый рабочий.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Дай Бог, чтобы все предприятия были, как это. У тебя (прим. к Сергею Гурулеву) Наверное, далеко не на всех государственных предприятиях зарплата в среднем, к примеру, 700 долларов. Далеко не на всех. Поэтому, чем плохо это предприятие? Люди работают, человек 800 занято. Он проблем государству никаких не навязывает, не создает. У него единственная просьба: дайте еще пару кусков земли, чтобы расширять производство. Мы это вопрос, я думаю, в течение дня решим.

В структуре белорусского военного производства почти половина предприятий — частные. Сотрудничество с государством налажено, причем не только на бумаге.

Сергей Гурулев, председатель государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

Вся нормативная база есть. Она позволяет выполнять задачи как в рамках военно-технического сотрудничества, так и в рамках гособоронзаказа, госпрограммы вооружения. Тут примеры, где мы взаимодействуем совместно. В частности, данное предприятия имеет тесное взаимодействие с предприятием госвоенпрома.

Тем не менее, президент ждет более четкой структуры совместной работы. Польза очевидна: от налоговых поступлений в бюджет до создания новых рабочих мест с достойной зарплатой.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Государство, министр, в данном случае руководитель нашего госвоенпрома, правительство должны в частниках не вдеть каких-то врагов, противников, соперников и относиться к ним как к государственным предприятиям. Как вы там называете, государственно-частное партнерство и так далее. Второе, более важное. Надо как-то развиваться нашим частным предприятиям. Не сравнить же вас с частным. У вас там почти 60, а у него одно государственное предприятие, называется оно «Волох». Вот это одно предприятие. Вы этого одного предприятия не стоите, не достигаете по уровню производства и так далее. Я намекаю на что? Если вы с чего-то начали, с малого, давайте развиваться дальше. Я не вас только имею в виду. Благо, если бы еще такие как вы были все. А некоторые просто гайки, болты делают. И это надо. Но сегодня сделал гайку, болт – завтра уже какой-то узел, а послезавтра сделал уже какую-то технику. И вот я вам намекаю на то, что нам же надо думать о развитии, чтобы вы делали что-то перспективное.

На этом месте еще три года назад доживало свой век конструкторское бюро. Изготовление только лишь зубчатых колес загнало организацию в тупик: из двух тысяч сотрудников на момент продажи остались только 52. Теперь из этих же цехов заказы расходятся по всему миру: в Азию, Африку и Южную Америку. В ходу модернизация. Гособоронзаказ России предпочел именно это место для улучшения самоходной установки «Тунгуска».

Валерий Гребенщиков, руководитель предприятия оборонного сектора экономики:

Это «Тунгуска М-1», которая позволяет носить на себе старую башню, новую башню М1. Более того, с небольшими изменениями мы можем сюда разместить башню панциря. В Россия тенденция такая: чтобы весь пар машин, а их 120, модернизировать в вариант М1. В решении наше предприятие написано.

Внимание президента именно к этому предприятию неслучайно. Частный сектор сейчас играет огромную роль в экономике страны. Также важен пример успешной приватизации.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Цель моего приезда определенная. Мы ни в коем случае не должны забывать о том, что у нас должен развиваться, и он уже достаточно развивается, частный сектор. У нас бюджет формируется, наверное, уже на половину не за счет государственных предприятий. То есть мы спокойно, без шума, без гвалта, никого не напрягая, никому не мешая. Не так, как это делали когда-то наши соседи: взяли бандитским образом приватизировали и так далее. Никто до их пор в тебя камень не бросил за то, что ты фактически приватизировал государственную собственность. Никто. Почему? Потому что ты благо людям принес, которые здесь якобы работали и в бочках грели руки зимой. Ты им сделал фактически дворец. Вот такая должна быть приватизация. Тогда никто обижаться не будет, в обществе будет стабильность, власть не будет к тебе претензий иметь, если люди хорошо работают. Знаешь, и ты же будешь ценить эту собственность. Ты пришел и купил за свои деньги практически брошенную собственность. Вот такая должна быть приватизация – человеческая, когда это приносит добро людям.

Планы на будущее — масштабные. Вторую площадку предприятие тоже хочет расширить. Только на застройку площадей в районе улицы Корвата уже готов другой проект городских властей. Президент поручил найти компромисс и решить вопрос в ближайшее время.

Александр Якобсон, помощник президента Республики Беларусь, главный инспектор по Минску:

Мы ему предложим несколько вариантов, он может согласиться с нашим предложением.