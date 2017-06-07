Премьер-министр Молдовы Павел Филип 7 июня посетил парк высоких технологий в Минске

Новости Беларуси. Около трех с половиной тысяч новых рабочих мест было создано в Парке высоких технологий в 2016 году. Об успехах Беларуси в IT-сфере и перспективах сотрудничества здесь 7 июня говорили с премьер-министром Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 2016 года Павел Филип был министром информационных технологий и связи, поэтому неудивительно, что развитию IT-сферы он уделяет немало внимания. В частности, ни один год продвигал идею электронного правительства.

Белорусскому Парку есть что предложить. Это один из крупнейших IT-кластеров в Центральной и Восточной Европе. Сегодня здесь зарегистрировано 173 компании. А более 90% разработанного программного обеспечения продается в 67 стран. По экспорту компьютерных услуг на душу населения мы уже обогнали США, Индию, Россию, Филиппины.