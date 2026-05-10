«Это своего рода реваншизм»: Дук о требовании Польши получить от России репарации за Вторую мировую войну

Игорь Позняк, ведущий: Я всякий раз удивляюсь, каким же образом спустя столько десятилетий после окончания Второй мировой войны наши западные соседи настолько цинично, настолько методично переписывают историю. Ну и вот Польша решила попросить от России репарации, компенсацию за, цитата, «ущерб во время Второй мировой войны и все последующие десятилетия». Они забыли, что именно Красная армия освобождала территории Польши, что именно Советский Союз возрождал эту страну фактически из руин?

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Отвечая на ваш вопрос вопросом, мне вот интересно, они включат в стоимость репарации такой факт, как освобождение Освенцима 27 января. То есть сегодня идет прямая подмена понятий, прямое искажение фактов. Сегодня уже в открытую все говорят, что знаковый символ освобождения евреев от нацистов, от холокоста фактически, сделано руками союзников. Причем в число союзников Советский Союз не входит, хотя мы точно знаем, что это Советская армия освобождала Освенцим. И это событие стало возможным благодаря именно подвигу советского солдата.

И также возникает много вопросов по остальной части. Что такое репарация сегодня в отношении России и что такое умалчивание подвига советского солдата? Мы можем сказать, что это фактически проявление фашизма. Что такое фашизм? В чем отличие фашизма от патриотизма? Патриот – это тот, кто любит свое. Нацист-фашист – это тот, кто ненавидит чужое. В данном случае это русофобия, проявление как раз таки именно фашистских тенденций. Это фактически своего рода реваншизм.