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«Это своего рода реваншизм»: Дук о требовании Польши получить от России репарации за Вторую мировую войну

10 мая 2026 19:10
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Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

«Это своего рода реваншизм»: Дук о требовании Польши получить от России репарации за Вторую мировую войну-2

Игорь Позняк, ведущий: 
Я всякий раз удивляюсь, каким же образом спустя столько десятилетий после окончания Второй мировой войны наши западные соседи настолько цинично, настолько методично переписывают историю. Ну и вот Польша решила попросить от России репарации, компенсацию за, цитата, «ущерб во время Второй мировой войны и все последующие десятилетия». Они забыли, что именно Красная армия освобождала территории Польши, что именно Советский Союз возрождал эту страну фактически из руин?

«Это своего рода реваншизм»: Дук о требовании Польши получить от России репарации за Вторую мировую войну-4

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь: 
Отвечая на ваш вопрос вопросом, мне вот интересно, они включат в стоимость репарации такой факт, как освобождение Освенцима 27 января. То есть сегодня идет прямая подмена понятий, прямое искажение фактов. Сегодня уже в открытую все говорят, что знаковый символ освобождения евреев от нацистов, от холокоста фактически, сделано руками союзников. Причем в число союзников Советский Союз не входит, хотя мы точно знаем, что это Советская армия освобождала Освенцим. И это событие стало возможным благодаря именно подвигу советского солдата. 

И также возникает много вопросов по остальной части. Что такое репарация сегодня в отношении России и что такое умалчивание подвига советского солдата? Мы можем сказать, что это фактически проявление фашизма. Что такое фашизм? В чем отличие фашизма от патриотизма? Патриот – это тот, кто любит свое. Нацист-фашист – это тот, кто ненавидит чужое. В данном случае это русофобия, проявление как раз таки именно фашистских тенденций. Это фактически своего рода реваншизм. 

# Великая Отечественная война # Денис Дук

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