БРИКС – глобальная сила перемен.
БРИКС – глобальная сила перемен.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В силах государств – участников БРИКС сделать так, чтобы реальные рычаги влияния перешли в руки прогрессивного мирового большинства.
Го Сяоли, руководитель Китайско-российского центра по исследованию Дальнего Востока при Хэбэйском педагогическом университете:
БРИКС является важной платформой для содействия миру и сотрудничества в большой Евразии и на Глобальном Юге.
Александр Башкин, сенатор Российской Федерации (2016-2024 гг.):
Страны БРИКС наращивают свою экономику, а страны коллективного Запада наращивают долги. И так будет и дальше до тех пор, пока коллективный Запад не откажется от своей главной стратегии – жить за счет других.
Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор:
Процесс непростой, процесс иногда и часто противоречивый, но я очень надеюсь на здравый смысл, потому что на кону существование человечества как такового.
«САСС уполномочен заявить». На телеканале РТР Беларусь в воскресенье, 27 октября, в 22.00.