БРИКС – глобальная сила перемен.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В силах государств – участников БРИКС сделать так, чтобы реальные рычаги влияния перешли в руки прогрессивного мирового большинства.

Го Сяоли, руководитель Китайско-российского центра по исследованию Дальнего Востока при Хэбэйском педагогическом университете:

БРИКС является важной платформой для содействия миру и сотрудничества в большой Евразии и на Глобальном Юге.

Александр Башкин, сенатор Российской Федерации (2016-2024 гг.):

Страны БРИКС наращивают свою экономику, а страны коллективного Запада наращивают долги. И так будет и дальше до тех пор, пока коллективный Запад не откажется от своей главной стратегии – жить за счет других.