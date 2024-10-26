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Почему БРИКС – глобальная сила перемен? Обсудят эксперты в ток-шок «САСС уполномочен заявить»

26 октября 2024 16:00
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БРИКС – глобальная сила перемен.

Почему БРИКС – глобальная сила перемен? Обсудят эксперты в ток-шок «САСС уполномочен заявить»-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В силах государств – участников БРИКС сделать так, чтобы реальные рычаги влияния перешли в руки прогрессивного мирового большинства.

Почему БРИКС – глобальная сила перемен? Обсудят эксперты в ток-шок «САСС уполномочен заявить»-4

Го Сяоли, руководитель Китайско-российского центра по исследованию Дальнего Востока при Хэбэйском педагогическом университете:
БРИКС является важной платформой для содействия миру и сотрудничества в большой Евразии и на Глобальном Юге.

Почему БРИКС – глобальная сила перемен? Обсудят эксперты в ток-шок «САСС уполномочен заявить»-6

Александр Башкин, сенатор Российской Федерации (2016-2024 гг.):
Страны БРИКС наращивают свою экономику, а страны коллективного Запада наращивают долги. И так будет и дальше до тех пор, пока коллективный Запад не откажется от своей главной стратегии – жить за счет других.

Почему БРИКС – глобальная сила перемен? Обсудят эксперты в ток-шок «САСС уполномочен заявить»-8

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор:
Процесс непростой, процесс иногда и часто противоречивый, но я очень надеюсь на здравый смысл, потому что на кону существование человечества как такового.

«САСС уполномочен заявить». На телеканале РТР Беларусь в воскресенье, 27 октября, в 22.00.

# Международная политика # Георгий Гриц # Го Сяоли # Александр Башкин

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