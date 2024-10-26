Правоохранители Грузии готовятся к беспорядкам после закрытия избирательных участков

В Грузии накаляется обстановка на избирательных участках. 26 октября страна выбирает новый состав парламента. Из разных городов приходят сообщения о провокациях. Так, в Багдати сторонники оппозиции разбили урны, сообщили в программе Новости «24 часа».

В Тбилиси произошла стычка перед входом в здание. Еще один инцидент зафиксирован в Марнеули – городе, где не используется электронная система голосования. Там провокаторы совершили массовый вброс бюллетеней. МВД Грузии возбудило уголовное дело, сообщает ЦИК страны.

Основная конкуренция на выборах развернулась между оппозиционным блоком, который активно поддерживает Евросоюз, и партией «Грузинская мечта». Она находится у власти уже 12 лет и выступает за развитие страны по собственному сценарию. На чьей стороне будет преимущество по итогам голосования – предварительно станет известно вечером, когда данные опубликуют экзитполы.

Не дожидаясь результатов, оппозиционный блок уже сообщил о планах вывести людей на улицы после закрытия избирательных участков. Правоохранители страны готовятся к беспорядкам. Основное внимание полиции приковано к столице. В городе усилены меры безопасности. Правящая партия опасается попытки организации госпереворота со стороны прозападного оппозиционного блока.