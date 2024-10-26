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Правоохранители Грузии готовятся к беспорядкам после закрытия избирательных участков

26 октября 2024 11:05
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В Грузии накаляется обстановка на избирательных участках. 26 октября страна выбирает новый состав парламента. Из разных городов приходят сообщения о провокациях. Так, в Багдати сторонники оппозиции разбили урны, сообщили в программе Новости «24 часа».

Правоохранители Грузии готовятся к беспорядкам после закрытия избирательных участков-2

В Тбилиси произошла стычка перед входом в здание. Еще один инцидент зафиксирован в Марнеули – городе, где не используется электронная система голосования. Там провокаторы совершили массовый вброс бюллетеней. МВД Грузии возбудило уголовное дело, сообщает ЦИК страны.

Правоохранители Грузии готовятся к беспорядкам после закрытия избирательных участков-4

Основная конкуренция на выборах развернулась между оппозиционным блоком, который активно поддерживает Евросоюз, и партией «Грузинская мечта». Она находится у власти уже 12 лет и выступает за развитие страны по собственному сценарию. На чьей стороне будет преимущество по итогам голосования – предварительно станет известно вечером, когда данные опубликуют экзитполы.

Не дожидаясь результатов, оппозиционный блок уже сообщил о планах вывести людей на улицы после закрытия избирательных участков. Правоохранители страны готовятся к беспорядкам. Основное внимание полиции приковано к столице. В городе усилены меры безопасности. Правящая партия опасается попытки организации госпереворота со стороны прозападного оппозиционного блока.

# Выборы # партия «Грузинская мечта»

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