В Литве надеются, что санкции против Беларуси ударят по России

Накануне постпреды Евросоюза согласовали очередной пакет ограничений в отношении Беларуси. Решение прокомментировал глава литовского МИД. Он назвал этот шаг долгожданным и высказал надежду, что он снизит возможности обхода ограничительных мер Евросоюза для России. Санкции не раз выходили боком для тех, кто их вводил. В первую очередь, страдают жители Европы. Они сами вынуждены идти на крайние меры, чтобы преодолеть запреты, введенные их же властями. В Литве сообщили, что число попыток обойти западные санкции со стороны местных жителей за последние три месяца увеличилось в пять раз. В мае фиксировали свыше 70 таких инцидентов. Провал такой политики ЕС очевиден и для самих участников объединения. Германия и Франция уже выступили за смягчение экономических ограничений в отношении Минска.