Александр Лукашенко: Мы должны помогать партиям патриотической направленности

Новости Беларуси. Тема выборов в Венесуэле была затронута во время встречи Главы государства со вторым секретарем Центрального комитета Компартии Беларуси Игорем Карпенко. Обсуждались вопросы функционирования белорусских партий, участие их в прошедшей парламентской избирательной кампании.

Президент подчеркнул, что государство будет оказывать поддержку партиям патриотической направленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

По функционированию некоторых наших партий. Я имею в виду партии патриотической направленности, партии движения. Допустим, компартии Беларуси, Коммунистическая партия Беларуси. Жаль, конечно, что она оказалась расколотой, но не бывает худа без добра, или наоборот. Уже та часть, которая откололась от КПБ, стала маргинальной. Это партия, которая была патриотической в целом, – эта отколовшаяся часть фактически является авангардом всей нашей пятой колоны. Может, и лучше. Пускай. Они долго к этому шли и, наконец, пришли.

Компартия Беларуси осталась все-таки патриотической партией, патриотической направленности. Есть и другие организации, и партии. Мы должны обсудить их. И, давайте откровенно говорить, надо их и поддержать. Мы их не будем содержать, допустим, за счет бюджета, но поддержку им надо оказать. Потому что все эти «пятиколонники» получают солидные вливания из-за рубежа. Это немалые деньги. По крайней мере, на существование им хватает. А у партий, которые нас поддерживают, страну, действуют в интересах народа, порой даже офиса нет. И здания или комнаты нет для того, чтобы организовать прием людей. И, в конце концов, мы их можем попросить, чтобы они доводили нам информацию с мест. Это не чуждые нашему народу партии. Поэтому, я не боюсь этого и публично говорю, что они не должны влачить вот это нищенское существование. Партии патриотической направленности.

Игорь Карпенко, второй секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:

Вопросы функционирования политических партий патриотической направленности республики. Вы знаете, что такие партии есть, они являются неотъемлемой частью структуры гражданского общества. Коммунистическая партия Беларуси – не исключение. Перед нами стоят новые задачи: укрепление партийной структуры, наращивание численности партии.