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Президенты Беларуси и Азербайджана обсудили по телефону сотрудничество в торгово-экономической сфере

19 февраля 2016 18:23
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Новости Беларуси. Сотрудничество в торгово-экономической сфере обсудили 19 февраля в телефонном разговоре президенты Беларуси и Азербайджана. Главы государств подтвердили стратегический характер двусторонних отношений, отметив, что взаимодействие стран всегда выстраивалось в духе дружбы и взаимопонимания.

Подробнее Александр Лукашенко и Ильхам Алиев остановились на сотрудничестве в экономической сфере, выразив готовность значительно активизировать взаимную торговлю. Речь шла в том числе о производственной кооперации. Белорусская сторона, в частности, готова рассмотреть возможность развертывания различных совместных производств в Азербайджане с выходом в перспективе с общей продукцией на рынки третьих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С момента установления дипломатических отношений между странами прошло 20 лет. За это время товарооборот увеличен более чем в восемь раз. В 2015 году государства наторговали на 330 миллионов долларов. Уже 9 лет на знаменитом Гянджинском заводе налажено совместное производство белорусских тракторов и автомобилей МАЗ. За это время с конвейера сошло более девяти тысяч единиц техники. Идет кооперация и по другим направлениям.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Ильхам Алиев # Беларусь-Азербайджан

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