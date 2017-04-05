По условиям Оттавской конвенции в Беларуси уничтожена последняя мина ПФМ-1

американцами во Вьетнаме и советскими войсками в Афганистане. На территории Беларуси мины ПФМ никогда не использовались, но существенный их запас нашей стране остался в наследство от Советского союза. Уничтожить его Беларусь обязалась, подписав Оттавскую конвенцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боеприпасы этого типа широко применялись во второй половине ХХ века

Александр Добриян, СТВ: За три года на этом небольшом мобильном заводе был уничтожен весь запас противопехотных фугасных мин, оставшийся Беларуси в наследство от Советского союза.

Ни много ни мало, почти 3,5 миллиона штук.

У этих боеприпасов дурная репутация.

Из-за их пластикового корпуса дети принимали мины за игрушки.

Кроме того, заряд мины слишком мал для того, чтобы убить человека, жертвы этого оружия чаще всего оставались инвалидами. Сложности были и при разминировании.

Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооруженных сил Республики Беларусь:

Я бы хотел подчеркнуть, что у данного типа боеприпасов срок хранения был определен изготовителем в 10 лет и давно истек.