По условиям Оттавской конвенции в Беларуси уничтожена последняя мина ПФМ-1
Новости Беларуси. В Беларуси 5 апреля уничтожена последняя противопехотная мина ПФМ-1.
Боеприпасы этого типа широко применялись во второй половине ХХ века
американцами во Вьетнаме и советскими войсками в Афганистане. На территории Беларуси мины ПФМ никогда не использовались, но существенный их запас нашей стране остался в наследство от Советского союза. Уничтожить его Беларусь обязалась, подписав Оттавскую конвенцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Добриян, СТВ:
За три года на этом небольшом мобильном заводе был уничтожен весь запас противопехотных фугасных мин, оставшийся Беларуси в наследство от Советского союза.
Ни много ни мало, почти 3,5 миллиона штук.
У этих боеприпасов дурная репутация.
Из-за их пластикового корпуса дети принимали мины за игрушки.
Кроме того, заряд мины слишком мал для того, чтобы убить человека, жертвы этого оружия чаще всего оставались инвалидами. Сложности были и при разминировании.
Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооруженных сил Республики Беларусь:
Я бы хотел подчеркнуть, что у данного типа боеприпасов срок хранения был определен изготовителем в 10 лет и давно истек.
Поэтому они, естественно, не отвечали требованиям безопасности с их обращением.
Андреа Викторин, глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь:
ЕС заинтересован в уничтожении и запрете противопехотных мин. Поэтому для нас это очень важный проект.
Мы поддерживаем то, что Беларусь присоединилась к Оттавской конвенции.
В ближайшее время оборудование демонтируют. Завод по утилизации боеприпасов с жидким взрывчатым веществом в Беларуси больше не нужен.
Александр Добриян:
Всего несколько символических макетов противопехотной мины ПФМ1, специально изготовленных для того, чтобы отметить окончание проекта. Вот и все, что отныне в Беларуси будет напоминать об этом негуманном виде оружия.