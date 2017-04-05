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По условиям Оттавской конвенции в Беларуси уничтожена последняя мина ПФМ-1

05 апреля 2017 17:20
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Новости Беларуси. В Беларуси 5 апреля уничтожена последняя противопехотная мина ПФМ-1.

Боеприпасы этого типа широко применялись во второй половине ХХ века

американцами во Вьетнаме и советскими войсками в Афганистане. На территории Беларуси мины ПФМ никогда не использовались, но существенный их запас нашей стране остался в наследство от Советского союза. Уничтожить его Беларусь обязалась, подписав Оттавскую конвенцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По условиям Оттавской конвенции в Беларуси уничтожена последняя мина ПФМ-1-1

Александр Добриян, СТВ:
За три года на этом небольшом мобильном заводе был уничтожен весь запас противопехотных фугасных мин, оставшийся Беларуси в наследство от Советского союза.

Ни много ни мало, почти 3,5 миллиона штук.

У этих боеприпасов дурная репутация.

Из-за их пластикового корпуса дети принимали мины за игрушки.

Кроме того, заряд мины слишком мал для того, чтобы убить человека, жертвы этого оружия чаще всего оставались инвалидами. Сложности были и при разминировании.

Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооруженных сил Республики Беларусь:
Я бы хотел подчеркнуть, что у данного типа боеприпасов срок хранения был определен изготовителем в 10 лет и давно истек.

Поэтому они, естественно, не отвечали требованиям безопасности с их обращением.

По условиям Оттавской конвенции в Беларуси уничтожена последняя мина ПФМ-1-4

Андреа Викторин, глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь:
ЕС заинтересован в уничтожении и запрете противопехотных мин. Поэтому для нас это очень важный проект.

Мы поддерживаем то, что Беларусь присоединилась к Оттавской конвенции.

В ближайшее время оборудование демонтируют. Завод по утилизации боеприпасов с жидким взрывчатым веществом в Беларуси больше не нужен.

Александр Добриян:
Всего несколько символических макетов противопехотной мины ПФМ1, специально изготовленных для того, чтобы отметить окончание проекта. Вот и все, что отныне в Беларуси будет напоминать об этом негуманном виде оружия.

# Фотофакт # Андрей Кураков # Александр Добриян # Вооруженные силы Республики Беларусь # Андреа Викторин

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