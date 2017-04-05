Главная цель нашего визита – посетить мемориал «Тростенец»: вице-бургомистр Вены о приезде в Беларусь

Новости Беларуси. Минск и Вена развивают сотрудничество. Двусторонний товарооборот между странами сегодня составляет порядка 70 миллионов долларов. Минчане поставляют металлопродукцию, удобрения, мебель, изделия из дерева, овощи и фрукты.

Австрия входит в число крупнейших инвесторов в экономику нашей страны.

Зарубежный капитал вкладывают в модернизацию предприятий в таких отраслях, как энергетика, транспортная инфраструктура, строительство, охрана окружающей среды. Уже в 2017 году Минск и Вена планируют подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве в производственной и социальной сферах, а также туризме.

Александр Крепак, заместитель председателя Мингорисполкома:

Всего лишь год работает посольство, которое здесь было открыто. Конечно же, есть и давняя история. Предприятия уж давно работают друг с другом, у нас 45 предприятий. которые имеют и австрийские капиталы.

Йохан Гуденус, вице-бургомистр Вены (Австрия):

Главная цель нашего визита – посетить мемориал «Тростенец», где в период Второй мировой войны многие евреи были убиты.

В их числе более 10 тысяч жителей Вены.

Наш долг – выразить уважение жертвам и их семьям. На экономическом, культурном и общественном уровне будем стараться привезти австрийских бизнесменов в Беларусь, чтобы углубить австрийско-белорусские отношения в сфере бизнеса. Также мы намерены пригласить руководство Минска в Вену и белорусских бизнесменов в Австрию.