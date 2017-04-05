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Страны СНГ являются потенциальными объектами атак

05 апреля 2017 13:51
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Новости Беларуси. Террористическая ситуация не улучшается, а все страны СНГ являются потенциальными объектами атак. Такое мнение прозвучало на встрече руководителей органов безопасности и разведслужб государств – участников Содружества Независимых Государств в Москве. Беларусь здесь представляет председатель КГБ Валерий Вакульчик.

С главами делегаций совещания встретился российский президент. Владимир Путин назвал главные угрозы нынешнего времени – организованная преступность, наркотрафик, а также коррупция и воздействие внешних сил на внутриполитическую ситуацию.

К сожалению, не улучшается и положение с терроризмом. Подтверждение этому – недавние трагические события в Санкт-Петербурге.

# СНГ

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