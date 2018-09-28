Какие темы обсудят на саммите глав государств СНГ

Новости Беларуси. В Душанбе в эти минуты проходит саммит глав стран Содружества Независимых Государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие во встрече принимает и Александр Лукашенко. Перед началом переговоров во дворце «Сомон» на территории правительственной резиденции главы государств тепло приветствовали друг друга, после чего состоялась церемония совместного фотографирования.

Предполагается, что наиболее актуальные вопросы главы государств обсудят в узком и расширенном форматах. В центре внимания – целый блок вопросов, всего около 20 различных тем.

Открыл встречу президент Таджикистана. Во вступительном слове Эмомали Рахмон отметил, что за время председательства его страны в СНГ проделана большая работа в развитии сотрудничества по широкому спектру направлений.

Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан:

В период председательства Таджикистана было проведено почти 40 заседаний отраслевых советов. Вопросы укрупнения сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, с преступлениями в сфере экономики, незаконной миграции и торговле людьми были одними из основных направлений нашего взаимодействия.

Положительный характер имело сотрудничество в экономической сфере. Также было уделено внимание активизации культурно-гуманитарных связей между государствами-участниками СНГ.