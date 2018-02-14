По итогам конкурса среди учреждений здоравоохраниения Старобинская больница признана лучшей в Минской области

Согласно ему оценивались санитарно-техническое состояние, благоустроенность территорий, комфорт и спектр услуг для пациентов. Больница Старобина по всем этим критериям вышла на первые позиции. Продуманные подъезды и парковки, безбарьерная среда и аптеки.

Иван Карпунин, заведующий Старобинской городской больницы:

Больница эта новая. Она только в 2018 году отмечает свое 10-летие. В это здание мы 10 лет назад переехали. В здании у нас находится поликлиника мощностью на 65 тысяч посещений в год. Три терапевтических участка, два стоматологических. У нас современная лаборатория. И присутствуют такие методы исследования, как ультразвуковое исследование органов брюшной полости, два рентгеновских аппарата.