По итогам конкурса среди учреждений здоравоохраниения Старобинская больница признана лучшей в Минской области

Новости Беларуси. Старобинская больница признана лучшей в Минской области по итогам специального конкурса среди учреждений здравоохранения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Старобинская больница признана лучшей в Минской области по итогам специального конкурса среди учреждений здравоохранения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Согласно ему оценивались санитарно-техническое состояние, благоустроенность территорий, комфорт и спектр услуг для пациентов. Больница Старобина по всем этим критериям вышла на первые позиции. Продуманные подъезды и парковки, безбарьерная среда и аптеки.
А также – совершенная реабилитационная база.
Иван Карпунин, заведующий Старобинской городской больницы:
Больница эта новая. Она только в 2018 году отмечает свое 10-летие. В это здание мы 10 лет назад переехали. В здании у нас находится поликлиника мощностью на 65 тысяч посещений в год. Три терапевтических участка, два стоматологических. У нас современная лаборатория. И присутствуют такие методы исследования, как ультразвуковое исследование органов брюшной полости, два рентгеновских аппарата.
Больница развивается и дальше. Здесь увеличат количество врачей общей практики, установят автоматизированные рабочие места и введут онлайн запись на прием к специалистам.