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По итогам конкурса среди учреждений здоравоохраниения Старобинская больница признана лучшей в Минской области

14 февраля 2018 15:59
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Новости Беларуси. Старобинская больница признана лучшей в Минской области по итогам специального конкурса среди учреждений здравоохранения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.   

По итогам конкурса среди учреждений здоравоохраниения Старобинская больница признана лучшей в Минской области-1

Согласно ему оценивались санитарно-техническое состояние, благоустроенность территорий, комфорт и спектр услуг для пациентов. Больница Старобина по всем этим критериям вышла на первые позиции. Продуманные подъезды и парковки, безбарьерная среда и аптеки.  

По итогам конкурса среди учреждений здоравоохраниения Старобинская больница признана лучшей в Минской области-3

А также – совершенная реабилитационная база. 

По итогам конкурса среди учреждений здоравоохраниения Старобинская больница признана лучшей в Минской области-6

Иван Карпунин, заведующий Старобинской городской больницы:  
Больница эта новая. Она только в 2018 году отмечает свое 10-летие. В это здание мы 10 лет назад переехали. В здании у нас находится поликлиника мощностью на 65 тысяч посещений в год. Три терапевтических участка, два стоматологических. У нас современная лаборатория. И присутствуют такие методы исследования, как ультразвуковое исследование органов брюшной полости, два рентгеновских аппарата.  

По итогам конкурса среди учреждений здоравоохраниения Старобинская больница признана лучшей в Минской области-8

Больница развивается и дальше. Здесь увеличат количество врачей общей практики, установят автоматизированные рабочие места и введут онлайн запись на прием к специалистам.  

По итогам конкурса среди учреждений здоравоохраниения Старобинская больница признана лучшей в Минской области-10

По итогам конкурса среди учреждений здоравоохраниения Старобинская больница признана лучшей в Минской области-12

По итогам конкурса среди учреждений здоравоохраниения Старобинская больница признана лучшей в Минской области-14

# Медицина # Фотофакт # Иван Карпунин

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