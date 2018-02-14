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«Столько эмоций, столько волнения». В Гомеле 157 человек будут голосовать впервые

14 февраля 2018 07:50
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Новости Беларуси. Краткий курс «молодого избирателя» провели в Гомельском медицинском колледже. Среди первокурсников здесь сразу 157 человек будут голосовать впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Столько эмоций, столько волнения». В Гомеле 157 человек будут голосовать впервые-1

Торжественное посвящение в избиратели в этом учебном заведении уже стало доброй традицией. Ребята встретились с депутатом парламента, обсудили роль местных Советов в жизни страны.

«Столько эмоций, столько волнения». В Гомеле 157 человек будут голосовать впервые-4

Ангелина Каминская, студент Гомельского государственного медицинского колледжа:
До этого я никогда не голосовала. Мне не было 18. А сейчас я понимаю, что мое решение будет влиять на судьбу моей страны.

«Столько эмоций, столько волнения». В Гомеле 157 человек будут голосовать впервые-7


Марина Шатило, студент Гомельского государственного медицинского колледжа:
Пойду обязательно голосовать. Для меня это впервые. Я даже не представляю, как это будет происходить. Столько эмоций, столько волнения.

В Беларуси продолжается досрочное голосование по выборам в местные Советы депутатов. 14 февраля избирательные участки вновь будут работать по всей стране с 10.00 и до 19.00 с небольшим перерывом с 14.00 до 16.00 часов.

«Столько эмоций, столько волнения». В Гомеле 157 человек будут голосовать впервые-10

Напомним, основной день выборов назначен на 18 февраля. Для того, чтобы отдать свой голос на избирательных участках, необходим лишь паспорт либо другой документ удостоверяющий личность.

# Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы # Ангелина Каминская # Марина Шатило

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