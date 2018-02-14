«Столько эмоций, столько волнения». В Гомеле 157 человек будут голосовать впервые

Новости Беларуси. Краткий курс «молодого избирателя» провели в Гомельском медицинском колледже. Среди первокурсников здесь сразу 157 человек будут голосовать впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественное посвящение в избиратели в этом учебном заведении уже стало доброй традицией. Ребята встретились с депутатом парламента, обсудили роль местных Советов в жизни страны.

Ангелина Каминская, студент Гомельского государственного медицинского колледжа:

До этого я никогда не голосовала. Мне не было 18. А сейчас я понимаю, что мое решение будет влиять на судьбу моей страны.



Марина Шатило, студент Гомельского государственного медицинского колледжа:

Пойду обязательно голосовать. Для меня это впервые. Я даже не представляю, как это будет происходить. Столько эмоций, столько волнения.

В Беларуси продолжается досрочное голосование по выборам в местные Советы депутатов. 14 февраля избирательные участки вновь будут работать по всей стране с 10.00 и до 19.00 с небольшим перерывом с 14.00 до 16.00 часов.