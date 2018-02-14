Прямой эфир

«Не можем пустить на самотёк судьбу нашей страны». Как проходит досрочное голосование в Витебске

14 февраля 2018 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Витебской области сделать выбор досрочно можно на 760 участках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Еще почти 40 будут работать 18 февраля. Досрочное голосование не проводится на участках, образованных в санаториях, больницах и в воинских частях. В эту избирательную кампанию жителям региона предстоит определиться с фамилиями более чем 3 тысяч депутатов. На поддержку в решении задач особенно рассчитывают в микрорайоне Билево в Витебске. Его построили не так давно, инфраструктура еще не развита. 

Цифры первого дня досрочного голосования в местные Советы 

«Не можем пустить на самотёк судьбу нашей страны». Как проходит досрочное голосование в Витебске-1


Татьяна Карнилова, житель Витебска:
Большая ответственность у нас и мы не можем просто так пустить на самотек судьбу нашей страны, поэтому я думаю, что каждый человек должен обязательно участвовать в выборах и сделать свой выбор. 

«Не можем пустить на самотёк судьбу нашей страны». Как проходит досрочное голосование в Витебске-3


Ирина Мигалевич, председатель избирательной комиссии участка для голосования №73 Первомайского района Витебска:
Активно заселяются молодыми семьями дома и возникла необходимость открытия нового участка для голосования №73. Мы ожидаем активную позицию своих избирателей. В основном участвуют даже в досрочном голосовании, это молодые семьи, семьи с детьми и люди, имеющие активную гражданскую позицию. 

Сделать выбор досрочно можно до 17 февраля. Избирательные участки работают с 10.00 до 19.00 с небольшим перерывом с 14.00 до 16.00 часов. 

# Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы # Татьяна Карнилова # Ирина Мигалевич

Другие новости рубрики

Все новости
Цифры первого дня досрочного голосования в местные Советы
14 февраля 2018 13:20

Цифры первого дня досрочного голосования в местные Советы

«Столько эмоций, столько волнения». В Гомеле 157 человек будут голосовать впервые
14 февраля 2018 07:50

«Столько эмоций, столько волнения». В Гомеле 157 человек будут голосовать впервые

Какие направления развития Союзного государства предложили развивать на 2018-2022 годы
14 февраля 2018 07:33

Какие направления развития Союзного государства предложили развивать на 2018-2022 годы