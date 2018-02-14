«Не можем пустить на самотёк судьбу нашей страны». Как проходит досрочное голосование в Витебске

Новости Беларуси. В Витебской области сделать выбор досрочно можно на 760 участках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще почти 40 будут работать 18 февраля. Досрочное голосование не проводится на участках, образованных в санаториях, больницах и в воинских частях. В эту избирательную кампанию жителям региона предстоит определиться с фамилиями более чем 3 тысяч депутатов. На поддержку в решении задач особенно рассчитывают в микрорайоне Билево в Витебске. Его построили не так давно, инфраструктура еще не развита. Цифры первого дня досрочного голосования в местные Советы



Татьяна Карнилова, житель Витебска:

Большая ответственность у нас и мы не можем просто так пустить на самотек судьбу нашей страны, поэтому я думаю, что каждый человек должен обязательно участвовать в выборах и сделать свой выбор.



Ирина Мигалевич, председатель избирательной комиссии участка для голосования №73 Первомайского района Витебска:

Активно заселяются молодыми семьями дома и возникла необходимость открытия нового участка для голосования №73. Мы ожидаем активную позицию своих избирателей. В основном участвуют даже в досрочном голосовании, это молодые семьи, семьи с детьми и люди, имеющие активную гражданскую позицию.