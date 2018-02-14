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Цифры первого дня досрочного голосования в местные Советы

14 февраля 2018 13:20
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Новости Беларуси. Вникать в личные проблемы белорусов и решать важные общественные задачи предстоит депутатам местных Советов нового созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Избирательная кампания продолжается. 

Цифры первого дня досрочного голосования в местные Советы-1

Цифры первого дня досрочного голосования в местные Советы-3

Почти 4,5 % избирателей уже отдали свои голоса в пользу кандидатов. Это цифры первого дня досрочного голосования. Самыми активными были минчане. Явка составила чуть менее 6 %. Жители регионов практически не отстают. 

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# Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы

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