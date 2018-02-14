Цифры первого дня досрочного голосования в местные Советы

Новости Беларуси. Вникать в личные проблемы белорусов и решать важные общественные задачи предстоит депутатам местных Советов нового созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Избирательная кампания продолжается.

Почти 4,5 % избирателей уже отдали свои голоса в пользу кандидатов. Это цифры первого дня досрочного голосования. Самыми активными были минчане. Явка составила чуть менее 6 %. Жители регионов практически не отстают.