Планка в 200 миллионов долларов и множество новых сфер для диалога. Итоги визита Александра Лукашенко в Грузию

Новости Беларуси. 23 марта завершился официальный визит Александра Лукашенко в Грузию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День, как и предыдущий, был наполнен встречами и переговорами по экономическому сотрудничеству. Шла речь, например, о создании совместных предприятий и расширении связей между нашими деловыми кругами. Договоренности, которых удалось достигнуть, определяют сотрудничество Беларуси и Грузии на годы вперед. Президент Беларуси также встретился с предстоятелем грузинской православной церкви Илией II. Говорили об отношениях между странами, о роли церкви в единстве грузинского народа, о межконфессиональном мире.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Мощеные улицы, причудливо украшенные здания в стиле ар-нуво и архитектурные памятники эпохи советского модернизма – все это Тбилиси. Последнее время внешнему виду города - особое внимание. Сейчас идёт работа над проектом генерального плана Тбилиси. И здесь Беларусь, а точнее Минск, может помочь. Поделиться современными подходами в архитектуре и озеленении города. Тем более, Минск и Тбилиси – не просто столицы дружественных стран, но еще и города-побратимы.

В эти дни именно в Тбилиси много говорят о нашей стране. Даже белорусские флаги на центральных улицах города стали привычными. А о планах в 200 миллионов долларов товарооборота и ставке на кооперацию и вовсе говорить не стоит. Рассказали и показали все местные СМИ. 23 марта об экономических перспективах сказали вновь. Уже в правительстве. Александр Лукашенко: «У нас сильная президентская власть. Это и спасло страну от разорения»

Грузия важный партнёр нашей страны в Закавказье. Диалог в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, нефтехимии, туризме – всё это направления привычные. Но ведь говорить можно и о новых возможностях. Так, в Грузии планируют возводить ледовую арену, биатлонный стадион, центр прыжков с трамплина. Здесь у Беларуси опыт есть. Наши спортивные объекты знают во всем мире.

А еще нужно вспомнить сферу гуманитарную, здравоохранение. Но самое главное, как подчеркнет во время переговоров в правительстве Александр Лукашенко, в развитии сотрудничества с Грузией акцент надо сделать на подготовке кадров. Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Грузии: «Следом за технологиями должны идти люди, которых мы должны подготовить»

Сейчас в стране начали реализацию программ по возрождению промышленности, совершенствованию транспортной инфраструктуры, повышению туристического потенциала. И в этом наша страна готова помочь. За активный диалог с Беларусью и премьер-министр Грузии. Главой правительства Георгий Квирикашвили стал в декабре 2015. Политик опытный, не один год был членом парламента, руководил министерством экономики и устойчивого развития, министерством иностранных дел Грузии, был заместителем премьер-министра. Он сразу же скажет о личном и вспомнит, как белорусские спасатели помогали тушить пожары в Грузии.

Георгий Квирикашвили, премьер-министр Грузии:

Я хочу вспомнить одну из историй, которая для меня очень трогательна и дорога. Когда мы тушили пожар, мне пришлось лично руководить этой операцией, ко мне подошел священник местной церкви, у него в руках была икона Богоматери. Он сказал: «Не могли бы вы помочь найти белорусских летчиков».– «Что случилось?» –«Вы знаете, начальник экипажа мне сказал, что заходил в церковь и хотел купить икону, и меня там не было, к сожалению. Поэтому я хотел бы его увидеть и подарить эту икону ему». Я сказал, что нужно подойти туда-то и вы там их найдете. Когда он не смог купить икону, он набрал в бутылочку освященной воды. Сказав, что когда мы будем пролетать над горящим лесом, будем окроплять горящий лес освященной водой. Вот эта история, для меня лично, останется золотой страницей между белорусским и грузинским народами.

Сейчас в основе белорусского экспорта - высокотехнологичная продукция, в том числе поезда «Штадлер», сельскохозяйственная техника, нефтехимическая и фармацевтическая продукция. А ещё использовать можно инфраструктуру технопарков Беларуси и Грузии. Для продвижения совместных инновационных проектов. Кстати, об этом и не только во время визита договорились. Тем более успешные примеры есть.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

Такая умная кружка, которая может сама заварить кофе и подсказать своему хозяину, что у него важные встречи. Собственно говоря, идея родилась в Грузии, а материализована была в Минске.

А эта встреча уже знак особого уважения. Президента Беларуси принимает Илия II. Кстати, грузинская православная церковь – одна из древнейших в мире. Именно к ней принадлежит большинство населения этой страны, а Илия II пользуется большим авторитетом. По признаниям местных именно власть церковная здесь пользуется большим авторитетом, чем светская. Александр Лукашенко: «Между нашими народами – белорусским и грузинским народом – очень добрые и теплые отношения были всегда»

Потом наш Президент добавит, за последнее время в развитии двусторонних отношений сделано немало. Договоры, соглашения, кооперация, удвоенный товарооборот. А такие встречи еще и подтверждают теплую, душевную дружбу двух стран. Тем более именно церковь в этой стране играет важную роль в обеспечении единства грузинского народа. Который так ценит мир и покой.

После теплой встречи – зажжение свечи и памятные подарки. От нас, даже музыкальный, – серенада Шуберта. Илия II оценит это как никто другой. Сам сочиняет музыку.

Перед отлетом наш Президент вместе с премьер-министром Грузии посетил город Мцхета, древнюю столицу и главную святыню этой страны. Тут Президенту рассказали и показали, как готовятся традиционные грузинские еда и напитки, вкус которых по достоинству оценили во всем мире.

А это еще один из обязательных пунктов в протоколе визитов высоких гостей. Церемония возложения цветов к мемориалу героям, павшим за единство Грузии. Перед скульптурной композицией горит Вечный огонь. А слева – символичная статуя женщины с виноградной лозой в руках, словно безмолвное напоминание о скорби народа.