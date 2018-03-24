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Сотрудничество в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании: закрепленные договоренности Беларусь и Грузия назвали историческими

24 марта 2018 10:35
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Новости Беларуси. Внушительный портфель договоренностей: соглашения в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, образования, а также ставка на промышленную кооперацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудничество в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании: закрепленные договоренности Беларусь и Грузия назвали историческими -1

Таковы лишь некоторые итоги прошедшего официального визита нашего Президента в Грузию. За последнее время странам удалось добиться серьезного прогресса в торговле. Продукция с пометкой «сделано в Беларуси» востребована на местном рынке.

Сотрудничество в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании: закрепленные договоренности Беларусь и Грузия назвали историческими -3

Сейчас это около полутора сотен позиций. Всего за три года товарооборот вырос в два раза. Дальше – больше.

Уже в 2018 году партнеры должны преодолеть отметку в 200 миллионов долларов. Следующий шаг – промышленная кооперация и создание совместных предприятий. Один из примеров – сборочное производство белорусских лифтов в Тбилиси. На переговорах на высшем уровне лидеры двух стран подписали 11 документов.

Сотрудничество в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании: закрепленные договоренности Беларусь и Грузия назвали историческими -6

Они закладывают фундамент сотрудничества в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, банковской сфере, между регионами, городами и даже библиотеками. Закрепленные договоренности обе стороны назвали историческими.

Сотрудничество в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании: закрепленные договоренности Беларусь и Грузия назвали историческими -8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы активно развиваем промышленную кооперацию с Грузией. Беларусь может предложить широкую гамму сложнотехнической продукции: от пассажирских автобусов до электробусов, до специальной техники. Рассматриваются различные варианты в области фармацевтики, легкой, пищевой промышленности. Мы достаточное время уделили тому, чтобы нам учиться вместе торговать с территорией Грузии на сопредельное государство. Это огромная прибавка в товарообороте, рабочих местах. Это компетенция, знание людей. В этом направлении мы будем двигаться.

Сотрудничество в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании: закрепленные договоренности Беларусь и Грузия назвали историческими -10

Грузия для Беларуси – дружественная и очень близкая страна. После переговоров на высшем уровне Александр Лукашенко встретился с премьер-министром, а затем и с духовным лидером Грузии – Илией II. Точки взаимного интереса во время визита удалось обсудить и в рамках масштабного бизнес-форума. Экономические круги двух стран подписали в Тбилиси около 30 документов. Сумма договоренностей – около 9 миллионов долларов.

Сотрудничество в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании: закрепленные договоренности Беларусь и Грузия назвали историческими -12

# Беларусь-Грузия

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