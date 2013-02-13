Александр Лукашенко находится в Сочи с рабочим визитом

Новости Беларуси. Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Сочи. Российский коллега Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко ознакомиться с ходом подготовки к Олимпийским играм 2014 года.

Планируется, что Глава нашего государства осмотрит спортивные и иные объекты инфраструктуры, посетит международные соревнования. В Сочи Александр Лукашенко проводит и кратковременный отпуск. Накануне состоялся товарищеский матч.

Одна из лучших местных хоккейных команд, узнав, что в Сочи находится Президент Беларуси, предложила ему провести дружескую игру. Александр Лукашенко с удовольствием согласился, но дружину пришлось собирать из тех, кто был рядом. На лед в поддержку отца вышел и младший сын Главы государства Николай. У президентской охраны так же появилась возможность показать своё мастерство в забрасывании шайб. Встреча дружин прошла на льду одного из олимпийских объектов. И пусть в матче приняли участие не только профессионалы, хоккей получился захватывающим.

В этот период года в Сочи особенно привлекательны для туристов горнолыжные курорты. Правда, погода подводит. Потеплело, и нижние склоны гор в Красной поляне подтаяли. Опытные горнолыжники вынуждены подниматься наверх, где спуски, как известно, круче и сложнее. И здесь даже у самых опытных любителей горных лыж не все получается.

Кто много трудится, тот обязан хорошо отдыхать, набираться сил для дальнейшей работы. Во время краткосрочного отпуска в Сочи Александр Лукашенко предпочитает активный отдых: игра в хоккей, катание на лыжах, сложные спуски с гор. Не забывает в отпуске Президент и о работе. Планируется, что в Сочи Глава государства проведёт ряд рабочих встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.