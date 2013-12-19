Владимир Макей: Беларусь рассматривает СНГ как неотъемлемый фактор международной жизни

Новости Беларуси. Беларусь рассматривает СНГ как неотъемлемый фактор международной жизни. Об этом заявил глава МИД нашей страны Владимир Макей, посещая Исполком Содружества.

За 2013 год – время председательства нашей страны – проведено более 70 важных мероприятий, их реализация уже дает отдачу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министр иностранных дел Беларуси также отметил, что исполнительный комитет СНГ всегда может рассчитывать на поддержку белорусской стороны.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Более 70 важных мероприятий было проведено, которые ориентированы на конкретного человека. Мы рассматриваем СНГ как неотъемлющий фактор международной жизни, способствующий укреплению экономической и социальной стабильности в нашем регионе. Мы намерены активно участвовать в интеграционных процессах в рамках СНГ.

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

Этот год был насыщен множеством мероприятий, которые проходили под председательством Республики Беларусь и по инициативе Республики Беларусь. Это и экономическая направленность мероприятий, гуманитарная направленность, и целый ряд мероприятий в сфере безопасности.

Относительно эстафеты, которую принимает Украина, мы здесь не видим никаких противоречий в том, что, пытаясь укрепить связи с Евросоюзом (это делают все государства СНГ, в том числе и Россия активнейшим образом), Украина сохраняет приверженность своему членству в Содружестве Независимых Государств, сохраняет приверженность своим обязательствам в рамках Содружества.

С 1 января 2014 года председательство в СНГ переходит к Украине.