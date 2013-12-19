Почему в Беларуси «никогда» не будет контрактной армии и можно ли будет в Минске работать без минской прописки?

Новости Беларуси. 20 декабря 2013 - закрытие третьей сессии Парламента пятого созыва. А 19 декабря в Совете Республики - оживленно. На повестке дня - более трех десятков вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За мелкое хищение и хулиганство, а также распитие спиртного, в том числе пива, в общественном месте и появление в состоянии опьянения административно наказывать будут не суды, а милиция. Такое новшество 19 декабря одобрили в Верхней Палате Парламента. И только если дело дойдет до ареста, то судьбу нарушителя будет решать судья.

Новшества и в нотариальной деятельности. Несмотря на то, что нотариусы с 1 января 2014 года уже не будут госслужащими, госконторы работать будут по тем же расценкам, как и прежде. Одобрен законопроект, который переводит институт нотариата на самоокупаемость.

Изменения в Закон Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» представлял в Совете Республики министр обороны. Разговор об армии вызвал живое обсуждение. Сенаторы интересовались контрактной системой, ведь эта тема на слуху в соседней Украине.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

У нас никогда не будет контрактной армии, потому что армия комплектуется по тому или иному принципу, исходя из возложенных на нее задач. У нас задача одна: защита территориальной целостности, суверенитета, конституционного строя нашей страны. Чтобы готовить этот, лучший способ - срочная служба.

Подготовка спортсменов и прогнозы на ближайшую Олимпиаду в Сочи. Больше всего было вопросов к министру спорта и туризма. Александр Шамко выступал основным докладчиком по законопроекту о физкультуре и спорте. Там расписано все до мелочей: от допинг-контроля до обязанностей тренера и спортсмена.

Виталий Костогоров, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания РБ по экономике, бюджету и финансам:

Как мы собираемся развивать глубинку, где таланты, селекционную работу проводить и финансироваться?

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Законом разграничены зоны ответственности: она не только у Министерства, но и у регионов.

Одобрили в Совете Республики и новшества в Воздушном Кодексе. Речь о невозвратных тарифах. Это позволит белорусским авиаперевозчикам формировать гибкие цены и сделать билеты на самолет более бюджетными.

А вот Трудовой Кодекс пополнится нормами, запрещающими дискриминировать работников по возрасту и месту жительства.

Также сенаторы одобрили 19 декабря ряд международных соглашений.