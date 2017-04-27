«Беларусь будет работать только во имя мира в Украине». СМИ и эксперты обсуждают встречу Александра Лукашенко и Петра Порошенко
Новости Беларуси. Несмотря на непростую ситуацию, которая складывается в эти дни в европейском регионе, Беларуси удается не только сохранить мир и спокойствие внутри страны, но и выполнять взятую на себя роль миротворца. Речь, конечно же, о помощи, которую сегодня оказывает государство в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Сам Порошенко, встречаясь накануне с Президентом Беларуси, скажет: «минские соглашения» по прежнему остаются безальтернативным способом решения украинского вопроса.
Прошедшую встречу обоих лидеров сегодня обсуждают и на полосах газет, и многочисленные эксперты.
Александр Лукашенко с Петром Порошенко встретились в Чернобыле в годовщину катастрофы. До этого момента белорусской лидер встречался с коллегой больше двух лет назад. Личный контакт все это время поддерживали с помощью телефонных переговоров.
С первых минут стало понятно: возле печального известно четвертого энергоблока президенты намерены скрепить отношения.
Петр Порошенко, президент Украины:
Для нас очень важно, я в этом уверен, что белорусская и украинская граница всегда будет границей дружбы, добрососедства, надежного партнерства, границей мира.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам как можно быстрее надо прекратить эти междоусобные драчки, прекратить выяснение отношений с оружием, смотреть с опаской друг на друга. У нас прекрасная золотая земля, на которой всегда жили в достатке наши люди.
Формат встречи президентов имел не только гуманитарный, но и политический фон. С «глазу на глаз» лидеры общались уже на белорусской земле. Переговоры были короткими, но, как подчеркнут коллеги, продуктивными. Поводов для обсуждения между официальным Минском и Киевом действительно накопилось немало.
Евгений Прейгерман, политолог:
Энергетическое сотрудничество между Беларусью и Украиной – это давно обсуждаемая тема. Начиная от транспортировки сырой нефти сюда, к нам, на переработку на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. И плюс давно обсуждается тема сотрудничества в области производства электроэнергии, перепродажи ее на третьи страны.
В словах двух лидеров славянских стран экспертное сообщество пытается «прочитать», что называется, между строк. Гуманитарный вектор сотрудничества очевиден. Но мирное решение конфликта в Украине, констатируют специалисты, лежит и в сфере наших экономических интересов.
Георгий Гриц, заместитель директора по науке Центра системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси:
В Украине, исходя из того, что они стали ассоциером-членом Евросоюза, они взяли на себя обязательства внедрить стандарты Евросоюза. Поэтому наши инженеры должны адаптировать нашу технику уже под двойные стандарты.
После некоторого спада растут объемы взаимной торговли. В 2016 году по объему товарооборота и экспорта Украина заняла второе место среди торговых партнеров Беларуси. За январь-февраль 2017 года показатель увеличился на 40%. Перспектива куда более внушительная. СМИ соседнего государства уже обсуждают самые перспективные проекты.
Заголовки в СМИ:
«Лукашенко: Белоруссия готова помочь Украине в создании биосферного заповедника в Чернобыльской зоне».
«ОТ МАШИНОСТРОЕНИЯ ДО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: ПОРОШЕНКО И ЛУКАШЕНКО ДОГОВОРИЛИСЬ О РАСШИРЕНИИ РЫНКОВ. Украина планирует продавать электроэнергию Беларуси, а белорусы будут строить дороги в Украине».
После заявлений Президента украинские газеты выходят с «говорящими заголовками». Высказывание белорусского лидера в прямом смысле «растащили» на цитаты.
Цитаты в СМИ:
«Лукашенко – Порошенко: Украинцы для белорусов родные люди. Мы можем приехать к вам только на тракторе. Беларусь будет работать только во имя мира в Украине».
«Никто и никогда не втянет Беларусь в войну против Украина» – Порошенко с Лукашенко».
Координаты движения сотрудничества двух стран получили четкие очертания. Политические и экономические интересы обеспечивают надежное партнерство, а историческая память – фон для гуманитарного и человеческого общения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.