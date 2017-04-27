«Беларусь будет работать только во имя мира в Украине». СМИ и эксперты обсуждают встречу Александра Лукашенко и Петра Порошенко

Новости Беларуси. Несмотря на непростую ситуацию, которая складывается в эти дни в европейском регионе, Беларуси удается не только сохранить мир и спокойствие внутри страны, но и выполнять взятую на себя роль миротворца. Речь, конечно же, о помощи, которую сегодня оказывает государство в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. Сам Порошенко, встречаясь накануне с Президентом Беларуси, скажет: «минские соглашения» по прежнему остаются безальтернативным способом решения украинского вопроса. Прошедшую встречу обоих лидеров сегодня обсуждают и на полосах газет, и многочисленные эксперты. Александр Лукашенко с Петром Порошенко встретились в Чернобыле в годовщину катастрофы. До этого момента белорусской лидер встречался с коллегой больше двух лет назад. Личный контакт все это время поддерживали с помощью телефонных переговоров. С первых минут стало понятно: возле печального известно четвертого энергоблока президенты намерены скрепить отношения.

Петр Порошенко, президент Украины:

Для нас очень важно, я в этом уверен, что белорусская и украинская граница всегда будет границей дружбы, добрососедства, надежного партнерства, границей мира. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам как можно быстрее надо прекратить эти междоусобные драчки, прекратить выяснение отношений с оружием, смотреть с опаской друг на друга. У нас прекрасная золотая земля, на которой всегда жили в достатке наши люди. Формат встречи президентов имел не только гуманитарный, но и политический фон. С «глазу на глаз» лидеры общались уже на белорусской земле. Переговоры были короткими, но, как подчеркнут коллеги, продуктивными. Поводов для обсуждения между официальным Минском и Киевом действительно накопилось немало.

Евгений Прейгерман, политолог:

Энергетическое сотрудничество между Беларусью и Украиной – это давно обсуждаемая тема. Начиная от транспортировки сырой нефти сюда, к нам, на переработку на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. И плюс давно обсуждается тема сотрудничества в области производства электроэнергии, перепродажи ее на третьи страны. В словах двух лидеров славянских стран экспертное сообщество пытается «прочитать», что называется, между строк. Гуманитарный вектор сотрудничества очевиден. Но мирное решение конфликта в Украине, констатируют специалисты, лежит и в сфере наших экономических интересов.