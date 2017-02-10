Первое заседание Комитета национальных координаторов Центрально-Европейской инициативы состоится в Минске

Новости Беларуси. Развитие регионального взаимодействия, а также торговых отношений между странами Востока и Европы. В Минске состоится первое заседание Комитета национальных координаторов Центрально-Европейской инициативы. Оно пройдет в начале следующей недели под эгидой белорусского председательства в этой международной организации. Ключевой пост в ЦЕИ к Минску перешел в 2017 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Перед участниками заседания Комитета национальных координаторов выступит министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей. В своем выступлении он представит основные приоритеты и предварительную программу председательства Беларуси в организации в 2017 году. В рамках мероприятия также состоится обсуждение текущих вопросов деятельности организации, включая секторальное и проектное сотрудничество, пути дальнейшего реформирования ЦЕИ.

Центрально-Европейская инициатива объединяет 18 стран. Большинство из них – участники Европейского союза. Во время белорусского председательства планируется вести работу над снятием торговых барьеров, а также наладить сотрудничество с другими региональными международными организациями. В частности, с Евразийским экономическим союзом.